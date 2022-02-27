Плями крові можуть виникнути раптово та на чому завгодно. Але перед тим, як у паніці викидати речі на смітник, можна спробувати врятувати ситуацію.

Читайте, як просто впоратися з плямами крові, у матеріалі Фактів ICTV.

Промийте холодною водою

Якщо ви тільки помітили пляму крові на вашому одязі або простирадлі, спробуйте підставити її під струмінь холодної води, а краще замочити річ у тазику, а потім кинути в пральну машинку. Залишкові сліди крові можна видалити за допомогою мила.

Купуйте спеціальні засоби для видалення крові

Якщо у вашому житті плями крові — це часта проблема, задумайтеся над купівлею засобів, що впораються з такими казусами.

Перекис або фізіологічний розчин

Якщо пляма з’явилася під час прогулянки на вулиці, забіжіть в аптеку та купіть перекис або фізіологічний розчин, вони дуже швидко впораються з кров’ю на одязі. Також можна використовувати рідину для контактних лінз.

Лимонний сік

Для старих плям рекомендуємо використовувати лимонний сік. Але будьте обережні з темними речами, тому що він може їх знебарвити. Перед використанням капніть на непомітну ділянку, щоб переконатися, що річ не буде зіпсована.

Аспірин та харчова сода

Змішайте аспірин або харчову соду з водою, щоб вийшла паста. Нанесіть її на пляму і залиште на ніч, потім закиньте одяг у пральну машинку.

Соляний розчин для матраца

Додайте в холодну воду дві ложки солі й залийте отриману суміш у пульверизатор. Побризкайте на пляму, візьміть паперовий рушник і промочуйте доти, доки кров не зникне. Залишки розчину можна прибрати ганчіркою, попередньо намочивши в холодній воді.

Холодна вода для джинсів

Тканина джинсів досить щільна, тому варто виводити пляму зсередини. Промочуйте кров ганчіркою, змоченою у холодній воді. У жодному разі не намагайтеся терти кров — ви зробите лише гірше. Потім залиште джинси в тазику з холодною водою на 30 хвилин, далі киньте в пральну машину, встановивши режим з використанням холодної води.

Пам’ятайте, плями крові необхідно виводити якнайшвидше. Якщо такої можливості немає, налийте холодну воду в миску і киньте туди річ. До вашого повернення з плямою буде легше впоратися.

Ніколи не намагайтеся відмити кров гарячою водою

Через нагрівання кров глибше проникає у волокна тканини і її буде складніше вивести. Також гаряча вода може деформувати делікатні матеріали, та в результаті, ви просто зіпсуєте річ.

Якщо пляма не зникла з першого разу, ще не все втрачено. Пробуйте різні способи, і все обов’язково вийде!