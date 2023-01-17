Жирные пятна на одежде — проблема, с которой может столкнуться каждый. Испачкать одежду можно где угодно: во время приготовления пищи, семейного застолья и тому подобное.

Проблема жирных пятен в их плохом выведении. Эти неприятные следы глубоко проникают в ткань, поэтому вывести их непросто. Однако существуют довольно бюджетные и эффективные домашние методы для борьбы с жирными пятнами.

Как вывести жирные пятна с цветной одежды, читайте в материале Фактов ICTV.

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С помощью пищевой соды

Стоит отметить, что результат вывода будет зависеть от того, как быстро вы начнете борьбу. Любое средство для удаления жирных пятен лучше всего сработает, если нанести его сразу. Поэтому не стоит терять время!

Пищевая сода отлично справится с жирными пятнами на цветной деликатной одежде. Вам понадобится:

сода — 4 ст. л;

теплая вода — 150 мл.

Соду нужно залить водой, перемешать и нанести готовую смесь на жирное пятно. Содовый раствор оставляете на час, а после — промываете одежду и даете ей высохнуть.

Хозяйственное мыло

Его можно использовать на цветной одежде независимо от типа ткани.

Для этого нужно намылить загрязненное место бруском хозяйственного мыла, оставить на 12 ч, а затем прополоскать теплой водой.

Чтобы эффект от удаления был 100%, положите грязную одежду в целлофановый пакет.

Кстати, вы можете соединить хозяйственное мыло с солью и водой. В таком сочетании соль можно использовать для грубых и деликатных тканей.

Сначала растворите стружку хозяйственного мыла в теплой воде и замочите в ней вещь на 10 мин. Параллельно разведите 1 чайную ложку соли в 250 мл холодной воды, смочите раствором губку и хорошенько протрите загрязненные участки.

Оставьте вещи на 15-20 мин, а затем постирайте в стиральной машинке.

С помощью соли

Помните, как во время застолья родственники сыпали себе на одежду соль? Дело в том, что соль способна быстро убрать загрязнение практически с любого материала.

Для этого метода вам понадобится только соль и загрязненная одежда:

Насыпте соль на загрязнение.

Оставьте одежду на час.

После того как средство впиталось в ткань, тщательно протрите жирное пятно чистой зубной щеткой и уберите остатки.

Промойте одежду под водой.

После того как вещь высохнет, пятно должно исчезнуть!

Жидкость для мытья посуды

Это одно из самых эффективных средств против жирных пятен. Кроме того, понадобится вам лишь моющее средство!