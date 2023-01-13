Пятна от кофе очень коварны. Вывести неприятные следы непросто, особенно если не постирать вещь сразу. Особенно это касается белой одежды, которая постоянно страдает от различных загрязнений.
Однако существуют довольно бюджетные и эффективные средства, которые помогут избавиться даже от застарелых пятен. Как вывести пятна от кофе с белой одежды и что для этого понадобится, читайте в нашем материале.
С помощью кипятка
Белую одежду, на которую попал кофе, необходимо как можно быстрее замочить в горячей воде. В идеале на кофейное пятно нужно лить струю кипятка, но это подходит только для хлопковой и льняной ткани.
Такую одежду следует оставить в горячей воде на несколько часов.
Остатки кофейных следов стоит замочить в специальном растворе. Для этого вам понадобится:
- сода — 1 ч.л;
- вода — 1 литр.
В большую миску выливаете воду, добавляете соду. Все тщательно перемешиваете.
Замочите белую одежду в содовом растворе на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машинке.
С помощью глицерина
Такой способ идеально подойдет для шерстяных и шелковых тканей. Вам понадобится лишь глицерин, который необходимо немножко подогреть (до 35°С).
Смачиваем ватный диск в теплом глицерине и протираем им пятно от кофе. Через 10-15 мин кофейные остатки протираем теплой водой.
Как вывести застарелые кофейные пятна
Застарелые пятна от кофе стоит замочить в специальном растворе, для которого вам понадобится:
- глицерин — 1 ч.л;
- вода — 1 ч.л;
- нашатырный спирт — несколько капель.
Все ингредиенты смешиваем в небольшой тарелке и замачиваем кофейный след. Через несколько минут вы заметите, как след начинает исчезать.
Когда пятно полностью исчезнет, загрязненное место промываете горячей водой.
Затем необходимо постирать белые вещи в мыльном растворе: соединяете 1 л воды, стиральное средство и две чайные ложки нашатырного спирта. В этом растворе хорошенько полощете одежду.
После завершения всего процесса бросьте одежду в стиральную машинку.
Хозяйственное мыло
Это продукт, изготовленный на основе жирных кислот и натриевой соли. Хозяйственное мыло отлично справится со следами кофе.
Кроме того, это средство подходит для большинства материалов, поэтому можете смело его использовать.
- Сперва нужно намочить кофейный след на одежде. Желательно делать это горячей водой.
- Натрите загрязненный участок хозяйственным мылом, при необходимости можно использовать щеточку.
- Через 3-5 мин смойте мыло проточной водой.
Обратите внимание, что мыло способно удалить лишь свежие пятна.
Уксус и сода
В сочетании этот тандем способен творить чудеса. Смесь уксуса и соды справится с застарелыми пятнами, спасая вашу любимую вещь.
Итак, вам понадобится:
- любой стиральный порошок;
- уксус — несколько капель;
- сода — 1 ч.л.
Сперва нужно соединить стиральный порошок с содой. Добавьте холодную воду и перемешайте смесь. Она должна быть похожа на густую кашу.
Готовую пасту втираете в кофейное пятно и поливаете этот участок уксусом. Оставьте вещь на 5-10 мин.
По истечению времени постирайте одежду любым способом.