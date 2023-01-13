Пятна от кофе очень коварны. Вывести неприятные следы непросто, особенно если не постирать вещь сразу. Особенно это касается белой одежды, которая постоянно страдает от различных загрязнений.

Однако существуют довольно бюджетные и эффективные средства, которые помогут избавиться даже от застарелых пятен. Как вывести пятна от кофе с белой одежды и что для этого понадобится, читайте в нашем материале.

С помощью кипятка

Белую одежду, на которую попал кофе, необходимо как можно быстрее замочить в горячей воде. В идеале на кофейное пятно нужно лить струю кипятка, но это подходит только для хлопковой и льняной ткани.

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Такую одежду следует оставить в горячей воде на несколько часов.

Остатки кофейных следов стоит замочить в специальном растворе. Для этого вам понадобится:

сода — 1 ч.л;

вода — 1 литр.

В большую миску выливаете воду, добавляете соду. Все тщательно перемешиваете.

Замочите белую одежду в содовом растворе на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машинке.

С помощью глицерина

Такой способ идеально подойдет для шерстяных и шелковых тканей. Вам понадобится лишь глицерин, который необходимо немножко подогреть (до 35°С).

Смачиваем ватный диск в теплом глицерине и протираем им пятно от кофе. Через 10-15 мин кофейные остатки протираем теплой водой.

Как вывести застарелые кофейные пятна

Застарелые пятна от кофе стоит замочить в специальном растворе, для которого вам понадобится:

глицерин — 1 ч.л;

вода — 1 ч.л;

нашатырный спирт — несколько капель.

Все ингредиенты смешиваем в небольшой тарелке и замачиваем кофейный след. Через несколько минут вы заметите, как след начинает исчезать.

Когда пятно полностью исчезнет, загрязненное место промываете горячей водой.

Затем необходимо постирать белые вещи в мыльном растворе: соединяете 1 л воды, стиральное средство и две чайные ложки нашатырного спирта. В этом растворе хорошенько полощете одежду.

После завершения всего процесса бросьте одежду в стиральную машинку.

Хозяйственное мыло

Это продукт, изготовленный на основе жирных кислот и натриевой соли. Хозяйственное мыло отлично справится со следами кофе.

Кроме того, это средство подходит для большинства материалов, поэтому можете смело его использовать.

Сперва нужно намочить кофейный след на одежде. Желательно делать это горячей водой. Натрите загрязненный участок хозяйственным мылом, при необходимости можно использовать щеточку. Через 3-5 мин смойте мыло проточной водой.

Обратите внимание, что мыло способно удалить лишь свежие пятна.

Уксус и сода

В сочетании этот тандем способен творить чудеса. Смесь уксуса и соды справится с застарелыми пятнами, спасая вашу любимую вещь.

Итак, вам понадобится:

любой стиральный порошок;

уксус — несколько капель;

сода — 1 ч.л.

Сперва нужно соединить стиральный порошок с содой. Добавьте холодную воду и перемешайте смесь. Она должна быть похожа на густую кашу.

Готовую пасту втираете в кофейное пятно и поливаете этот участок уксусом. Оставьте вещь на 5-10 мин.

По истечению времени постирайте одежду любым способом.