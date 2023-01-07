В любое время года пятна пота на одежде — это неизбежная проблема. Вывести неприятные следы непросто, особенно если не постирать вещь сразу.

Однако существуют довольно бюджетные и эффективные средства, которые помогут избавиться даже от застарелых пятен. Как вывести пятна от пота и что для этого понадобится, читайте в нашем материале.

Соль

Это эффективное средство, которое найдется на каждой кухне. Соль подходит для любого типа вещей, однако ее лучше наносить на светлые, темные и разноцветные грубые ткани.

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Вотрите соль в пятна пота. Оставьте вещи на 10-12 ч. После интенсивно потрите загрязненное место щеткой (не смывая соль). Положите вещи в стиральную машинку.

Также можно замачивать вещи в соляном растворе. Для этого вам понадобится 2 столовые ложки соли и 500 мл воды.

Разведите соль в воде. Нанесите готовый раствор на вещи и оставьте их на 3-4 ч. Постирайте одежду в стиральной машинке как обычно.

Кстати, такой способ уберет не только следы от пота, но и от дезодоранта.

Хозяйственное мыло

Это универсальное средство, которое поможет справиться с пятнами любой сложности. Кроме того, оно подходит для всех тканей.

Для удаления пятен пота вам необходимо сделать мыльный раствор:

Натрите небольшой кусочек хозяйственного мыла на крупной терке.

Разведите мыльную стружку в теплой воде.

Интенсивно потрите загрязненные места.

Замочите одежду на 2-4 ч. в растворе.

После процедуры одежду нужно хорошо постирать.

Кстати, вы можете соединить хозяйственное мыло с солью и водой. В таком сочетании соль можно использовать для грубых и деликатных тканей. Раствор подойдет для светлых, темных и разноцветных вещей.

Сперва растворите стружку хозяйственного мыла в теплой воде и замочите в ней вещь на 10 мин. Параллельно разведите 1 чайную ложку соли в 250 мл холодной воды, смочите раствором губку и хорошенько протрите загрязненные участки.

Оставьте вещи на 15-20 мин., а затем постирайте в стиральной машинке.

Уксус

Это средство также найдется на каждой кухне, однако не стоит наносить его на белые вещи, иначе на них останутся желтые следы. Используйте уксус для борьбы с пятнами на темных и цветных тканях.

Способ использования:

Смочите ватный диск 9% уксусом и протрите загрязненные участки. Следите, чтобы ткань полностью пропиталась уксусом. Оставьте одежду на 2-3 ч., а затем постирайте в стиральной машине. Если пятна застарелые, оставьте уксус на одежде на 10-14 ч.

Сода

Этот способ лучше использовать для белой и светлой одежды. Сперва нужно сделать густой раствор соды и воды. Вам понадобится:

сода — 4 ст. л;

вода — 200 мл.

Нанесите эту кашицу на пятна руками или зубной щеткой.

Оставьте на часок и постирайте одежду руками или в машинке. Обратите внимание, что вода для стирки должна быть не более 30°, иначе пятна впитаются сильнее. Кстати, это правило касается любых вещей.

Средство для мытья посуды

Обращайте внимание на состав средства, в нем должен быть глицерин. Именно он борется с пятнами.

Толстым слоем нанесите средство на пятна. Потрите места загрязнений влажной губкой. Оставьте вещи на час и постирайте их.

Если у вас прозрачное средство для мытья посуды, то им можно стирать светлые вещи. А вещи темные или цветные — любым моющим средством.