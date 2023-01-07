В любое время года пятна пота на одежде — это неизбежная проблема. Вывести неприятные следы непросто, особенно если не постирать вещь сразу.
Однако существуют довольно бюджетные и эффективные средства, которые помогут избавиться даже от застарелых пятен. Как вывести пятна от пота и что для этого понадобится, читайте в нашем материале.
Соль
Это эффективное средство, которое найдется на каждой кухне. Соль подходит для любого типа вещей, однако ее лучше наносить на светлые, темные и разноцветные грубые ткани.
- Вотрите соль в пятна пота.
- Оставьте вещи на 10-12 ч.
- После интенсивно потрите загрязненное место щеткой (не смывая соль).
- Положите вещи в стиральную машинку.
Также можно замачивать вещи в соляном растворе. Для этого вам понадобится 2 столовые ложки соли и 500 мл воды.
- Разведите соль в воде.
- Нанесите готовый раствор на вещи и оставьте их на 3-4 ч.
- Постирайте одежду в стиральной машинке как обычно.
Кстати, такой способ уберет не только следы от пота, но и от дезодоранта.
Хозяйственное мыло
Это универсальное средство, которое поможет справиться с пятнами любой сложности. Кроме того, оно подходит для всех тканей.
Для удаления пятен пота вам необходимо сделать мыльный раствор:
- Натрите небольшой кусочек хозяйственного мыла на крупной терке.
- Разведите мыльную стружку в теплой воде.
- Интенсивно потрите загрязненные места.
- Замочите одежду на 2-4 ч. в растворе.
- После процедуры одежду нужно хорошо постирать.
Кстати, вы можете соединить хозяйственное мыло с солью и водой. В таком сочетании соль можно использовать для грубых и деликатных тканей. Раствор подойдет для светлых, темных и разноцветных вещей.
Сперва растворите стружку хозяйственного мыла в теплой воде и замочите в ней вещь на 10 мин. Параллельно разведите 1 чайную ложку соли в 250 мл холодной воды, смочите раствором губку и хорошенько протрите загрязненные участки.
Оставьте вещи на 15-20 мин., а затем постирайте в стиральной машинке.
Уксус
Это средство также найдется на каждой кухне, однако не стоит наносить его на белые вещи, иначе на них останутся желтые следы. Используйте уксус для борьбы с пятнами на темных и цветных тканях.
Способ использования:
- Смочите ватный диск 9% уксусом и протрите загрязненные участки.
- Следите, чтобы ткань полностью пропиталась уксусом.
- Оставьте одежду на 2-3 ч., а затем постирайте в стиральной машине.
- Если пятна застарелые, оставьте уксус на одежде на 10-14 ч.
Сода
Этот способ лучше использовать для белой и светлой одежды. Сперва нужно сделать густой раствор соды и воды. Вам понадобится:
- сода — 4 ст. л;
- вода — 200 мл.
Нанесите эту кашицу на пятна руками или зубной щеткой.
Оставьте на часок и постирайте одежду руками или в машинке. Обратите внимание, что вода для стирки должна быть не более 30°, иначе пятна впитаются сильнее. Кстати, это правило касается любых вещей.
Средство для мытья посуды
Обращайте внимание на состав средства, в нем должен быть глицерин. Именно он борется с пятнами.
- Толстым слоем нанесите средство на пятна.
- Потрите места загрязнений влажной губкой.
- Оставьте вещи на час и постирайте их.
Если у вас прозрачное средство для мытья посуды, то им можно стирать светлые вещи. А вещи темные или цветные — любым моющим средством.