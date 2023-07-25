Тараканы – это насекомые, которые очень хорошо и быстро приспосабливаются к квартирным условиям. Интересно, что среди других их отличает высокая выживаемость даже в условиях повышенного уровня радиации.

Если в вашей многоэтажке есть подвалы, замусоренные мусоропроводы и захламленные лестничные площадки, то, вероятно, вы столкнетесь с этими вредителями рано или поздно. Как вывести тараканов из квартиры и какие средства при этом использовать – читайте в материале.

Как определить, есть ли в вашей квартире тараканы: самые очевидные признаки

Если вы днем не видите тараканов в квартире, это не значит, что их нет. Они ведь перемещаются чаще всего не днем, а ночью. Помимо этого вредители оставляют специфические следы, по которым их можно легко идентифицировать. К примеру:

характерный запах на кухне (они выделяют особые феромоны, привлекающие в квартиру других вредителей);

коричневые точки на полу, стенах, рабочих поверхностях на кухне;

кладки яиц тараканов (выглядят небольшими и продолговатыми).

Как вывести тараканов из квартиры: химические препараты

Для эффективной борьбы часто используют специальные средства. К примеру:

аэрозоли в баллончиках;

гели;

карандаши;

липкие ленты;

порошковые средства.

Как вывести тараканов из квартиры народными методами

Борная кислота. Порошок просто добавьте в пюре из сваренного вкрутую яичного желтка или картофеля. Сделайте небольшие шарики и разложите их в места нахождения тараканов. Ловушки-капканы. Для этого возьмите бумагу с клеевой поверхностью и сложите ловушку в виде избушки. Установите ее там, где много тараканов. В центр положите немного сахара. Нашатырный спирт. Просто добавьте средство в воду и помойте пол, все остальные поверхности в доме.

Однако если химические и народные средства не помогают, следует вызвать специалистов (службу дезинсекции от тараканов).