Тараканы – это насекомые, которые очень хорошо и быстро приспосабливаются к квартирным условиям. Интересно, что среди других их отличает высокая выживаемость даже в условиях повышенного уровня радиации.
Если в вашей многоэтажке есть подвалы, замусоренные мусоропроводы и захламленные лестничные площадки, то, вероятно, вы столкнетесь с этими вредителями рано или поздно. Как вывести тараканов из квартиры и какие средства при этом использовать – читайте в материале.
Как определить, есть ли в вашей квартире тараканы: самые очевидные признаки
Если вы днем не видите тараканов в квартире, это не значит, что их нет. Они ведь перемещаются чаще всего не днем, а ночью. Помимо этого вредители оставляют специфические следы, по которым их можно легко идентифицировать. К примеру:
- характерный запах на кухне (они выделяют особые феромоны, привлекающие в квартиру других вредителей);
- коричневые точки на полу, стенах, рабочих поверхностях на кухне;
- кладки яиц тараканов (выглядят небольшими и продолговатыми).
Как вывести тараканов из квартиры: химические препараты
Для эффективной борьбы часто используют специальные средства. К примеру:
- аэрозоли в баллончиках;
- гели;
- карандаши;
- липкие ленты;
- порошковые средства.
Как вывести тараканов из квартиры народными методами
- Борная кислота. Порошок просто добавьте в пюре из сваренного вкрутую яичного желтка или картофеля. Сделайте небольшие шарики и разложите их в места нахождения тараканов.
- Ловушки-капканы. Для этого возьмите бумагу с клеевой поверхностью и сложите ловушку в виде избушки. Установите ее там, где много тараканов. В центр положите немного сахара.
- Нашатырный спирт. Просто добавьте средство в воду и помойте пол, все остальные поверхности в доме.
Однако если химические и народные средства не помогают, следует вызвать специалистов (службу дезинсекции от тараканов).