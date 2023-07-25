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Как вывести тараканов из квартиры и что для этого нужно: лучшие средства

25 июля 2023, 13:20
Анна Голишевская редактор ленты
Таргани
Источник: Unsplash

Тараканы – это насекомые, которые очень хорошо и быстро приспосабливаются к квартирным условиям. Интересно, что среди других их отличает высокая выживаемость даже в условиях повышенного уровня радиации.

Если в вашей многоэтажке есть подвалы, замусоренные мусоропроводы и захламленные лестничные площадки, то, вероятно, вы столкнетесь с этими вредителями рано или поздно. Как вывести тараканов из квартиры и какие средства при этом использовать – читайте в материале.

Как определить, есть ли в вашей квартире тараканы: самые очевидные признаки

Если вы днем не видите тараканов в квартире, это не значит, что их нет. Они ведь перемещаются чаще всего не днем, а ночью. Помимо этого вредители оставляют специфические следы, по которым их можно легко идентифицировать. К примеру:

  • характерный запах на кухне (они выделяют особые феромоны, привлекающие в квартиру других вредителей);
  • коричневые точки на полу, стенах, рабочих поверхностях на кухне;
  • кладки яиц тараканов (выглядят небольшими и продолговатыми).

Как вывести тараканов из квартиры: химические препараты

Для эффективной борьбы часто используют специальные средства. К примеру:

  • аэрозоли в баллончиках;
  • гели;
  • карандаши;
  • липкие ленты;
  • порошковые средства.

Как вывести тараканов из квартиры народными методами

  1. Борная кислота. Порошок просто добавьте в пюре из сваренного вкрутую яичного желтка или картофеля. Сделайте небольшие шарики и разложите их в места нахождения тараканов.
  2. Ловушки-капканы. Для этого возьмите бумагу с клеевой поверхностью и сложите ловушку в виде избушки. Установите ее там, где много тараканов. В центр положите немного сахара.
  3. Нашатырный спирт. Просто добавьте средство в воду и помойте пол, все остальные поверхности в доме.

Однако если химические и народные средства не помогают, следует вызвать специалистов (службу дезинсекции от тараканов).

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