Где купить ювелирные украшения в Киеве на зимние праздники

Зима — время подарков. Если вы уже в поиске, советуем добавить парочку ювелирных пунктов в список радостей для близких, родных и себя. Ведь в преддверии праздников вопрос, что подарить — один из самых горящих.

А хочется, чтобы и цена не кусалась, и ассортимент был достойный. Вместе с национальным ювелирным брендом Укрзолото рассказываем, как скупиться выгодно, недорого и красиво и где посетить магазины Укрзолото Киев!

Новогодняя распродажа украшений в киевских магазинах Укрзолото

До средины января в магазинах и на сайте — праздничные скидки до 70% на украшения-хиты. Это максимально низкая цена на избранные товары для тех, кого вы любите!

По 17 января по всей сети действует акция СКИДКА 50% НА ВТОРОЕ УКРАШЕНИЕ на все золото и серебро, кроме обручальных колец и изделий со скидкой от 55% до 70%.

Какие купить ювелирные украшения с акциями и скидками?

Обратите внимание на такие позиции:

золотые и серебряные комплекты; бриллиантовые изделия; аксессуары с цветными камнями; украшения из специальных коллекций бренда.

Для покупки в фирменных магазинах по Киеву доступны и подарочные сертификаты номиналом от 250 грн. Они дают возможность близкому человеку или коллеге самому выбрать украшение на указанную сумму. Вам достаточно заказать сертификат и красиво вручить его!

К каждому заказу ювелирный бренд предлагает подарочную упаковку. Накануне праздников это избавить покупателей от вопроса, где и как красиво упаковать ювелирный сюрприз.

Приобрести новогодние ювелирные подарки в магазине УкрЗолото в Киеве можно и в рассрочку от банков Приватбанк, mono, АЛЬФА-БАНК или Глобус Банк.

Где купить ювелирные украшения в Киеве на подарок

Перед походом в магазин стоит просмотреть каталог изделий в интернете, сравнить по фото нужные позиции и отправиться за покупками.

В Киеве больше 20 магазинов бренда, поэтому удобно заказать самовывоз для товаров от 1000 грн на ближайшую точку к дому или устроить шопинг сразу после работы, отправившись по ближайшему адресу.

Если вам удобно забрать ювелирные изделия в Киеве самовывозом, сделайте заказ через сайт или приложение, выбрав удобный способ доставки и нужный магазин. Если товар есть в ассортименте, его можно забрать сразу. При заказе изделия из другого магазина/города, оно будет доставлено через 3−4 дня.

Акции на ювелирные украшения действуют в таких магазинах УкрЗолото:

ул. Крещатик, 21

пр-т Победы, 27а

ул. Антоновича, 176, ТРЦ Ocean Plaza

пр-т Победы, 26, ТРЦ Smart Plaza Polytech, м. Политехнический институт

ул. Берковецкая, 6, ТРЦ Лавина

пр-т Оболонский, 19, ТРЦ Оболонь Smart Plaza

пр-т Степана Бандеры, 36, ТРЦ Blockbuster Mall

ул. Луговая, 12, ТРЦ Караван

ул. Мишуги, 4, ТЦ Пирамида, м. Позняки

ул. Андрея Малышко, 2а, м. Дарница

ул. Магнитогорская, 1а, ТЦ Дарынок, м. Лесная

ул. Архитектора Вербицкого, 1, ТРЦ New Way

ул. Николая Лаврухина, 4, ТРЦ Район

ул. Вадима Гетьмана, 6б, ТРЦ Космополит

пр-т Академика Глушкова, 13Б, ТРЦ Магелан

пр-т Леся Курбаса, 19а, ТЦ Апрель

бульвар Перова, 36, ТРЦ Квадрат

ул. Белорусская, 2а, ТЦ Квадрат

пр. Победы, 134/1, ТЦ Хит Молл

ул. Большая Окружная, 1, ТРЦ Respublika Park

пр-т Оболонский, 1б, ТЦ Dream Town

Графики работы и карту магазинов смотрите на сайте https://ukrzoloto.ua или уточняйте в соцсетях бренда.

Важно! Чтобы сохранить свое здоровье и окружающих, в магазинах красной зоны Ukrzoloto просит учитывать правила посещения — соблюдать дистанцию и посещать магазины в маске.

Укрзолото — национальная ювелирная сеть, в которую входят более 180 фирменных магазинов по всей Украине, имеется сайт с онлайн-каталогом и мобильное приложение для покупок со смартфона.