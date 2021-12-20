Где купить ювелирные украшения в Киеве на зимние праздники

Зима — время подарков. Если вы уже в поиске, советуем добавить парочку ювелирных пунктов в список радостей для близких, родных и себя. Ведь в преддверии праздников вопрос, что подарить — один из самых горящих.
А хочется, чтобы и цена не кусалась, и ассортимент был достойный. Вместе с национальным ювелирным брендом Укрзолото рассказываем, как скупиться выгодно, недорого и красиво и где посетить магазины Укрзолото Киев!
Новогодняя распродажа украшений в киевских магазинах Укрзолото
До средины января в магазинах и на сайте — праздничные скидки до 70% на украшения-хиты. Это максимально низкая цена на избранные товары для тех, кого вы любите!
По 17 января по всей сети действует акция СКИДКА 50% НА ВТОРОЕ УКРАШЕНИЕ на все золото и серебро, кроме обручальных колец и изделий со скидкой от 55% до 70%.
Какие купить ювелирные украшения с акциями и скидками?
Обратите внимание на такие позиции:
- золотые и серебряные комплекты;
- бриллиантовые изделия;
- аксессуары с цветными камнями;
- украшения из специальных коллекций бренда.
Для покупки в фирменных магазинах по Киеву доступны и подарочные сертификаты номиналом от 250 грн. Они дают возможность близкому человеку или коллеге самому выбрать украшение на указанную сумму. Вам достаточно заказать сертификат и красиво вручить его!
К каждому заказу ювелирный бренд предлагает подарочную упаковку. Накануне праздников это избавить покупателей от вопроса, где и как красиво упаковать ювелирный сюрприз.
Приобрести новогодние ювелирные подарки в магазине УкрЗолото в Киеве можно и в рассрочку от банков Приватбанк, mono, АЛЬФА-БАНК или Глобус Банк.
Где купить ювелирные украшения в Киеве на подарок
Перед походом в магазин стоит просмотреть каталог изделий в интернете, сравнить по фото нужные позиции и отправиться за покупками.
В Киеве больше 20 магазинов бренда, поэтому удобно заказать самовывоз для товаров от 1000 грн на ближайшую точку к дому или устроить шопинг сразу после работы, отправившись по ближайшему адресу.
Если вам удобно забрать ювелирные изделия в Киеве самовывозом, сделайте заказ через сайт или приложение, выбрав удобный способ доставки и нужный магазин. Если товар есть в ассортименте, его можно забрать сразу. При заказе изделия из другого магазина/города, оно будет доставлено через 3−4 дня.
Акции на ювелирные украшения действуют в таких магазинах УкрЗолото:
- ул. Крещатик, 21
- пр-т Победы, 27а
- ул. Антоновича, 176, ТРЦ Ocean Plaza
- пр-т Победы, 26, ТРЦ Smart Plaza Polytech, м. Политехнический институт
- ул. Берковецкая, 6, ТРЦ Лавина
- пр-т Оболонский, 19, ТРЦ Оболонь Smart Plaza
- пр-т Степана Бандеры, 36, ТРЦ Blockbuster Mall
- ул. Луговая, 12, ТРЦ Караван
- ул. Мишуги, 4, ТЦ Пирамида, м. Позняки
- ул. Андрея Малышко, 2а, м. Дарница
- ул. Магнитогорская, 1а, ТЦ Дарынок, м. Лесная
- ул. Архитектора Вербицкого, 1, ТРЦ New Way
- ул. Николая Лаврухина, 4, ТРЦ Район
- ул. Вадима Гетьмана, 6б, ТРЦ Космополит
- пр-т Академика Глушкова, 13Б, ТРЦ Магелан
- пр-т Леся Курбаса, 19а, ТЦ Апрель
- бульвар Перова, 36, ТРЦ Квадрат
- ул. Белорусская, 2а, ТЦ Квадрат
- пр. Победы, 134/1, ТЦ Хит Молл
- ул. Большая Окружная, 1, ТРЦ Respublika Park
- пр-т Оболонский, 1б, ТЦ Dream Town
Графики работы и карту магазинов смотрите на сайте https://ukrzoloto.ua или уточняйте в соцсетях бренда.
Важно! Чтобы сохранить свое здоровье и окружающих, в магазинах красной зоны Ukrzoloto просит учитывать правила посещения — соблюдать дистанцию и посещать магазины в маске.
Укрзолото — национальная ювелирная сеть, в которую входят более 180 фирменных магазинов по всей Украине, имеется сайт с онлайн-каталогом и мобильное приложение для покупок со смартфона.