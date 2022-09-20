Украинцы уже готовятся к тяжелой и холодной зиме. Кто-то покупает обогреватели, кто-то – генераторы для дома, а другие утепляют окна и пол.

Как самостоятельно сделать утепление полов в доме или квартире – смотрите в материале Фактов ICTV.

Если вы живете на первом этаже многоэтажки – к вопросу утепления полов следует подойти с особой ответственностью.

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Подвальное помещение создает сильный сквозняк, и вы теряете около 20% тепла. То есть сначала нужно позаботиться об утеплении подвала.

А если вы живете не на первом этаже, можно ограничиться внутренним утеплением пола.

Для начала необходимо осмотреть подвальные стены на наличие грибка и плесени – именно в подвале у них происходит интенсивный процесс размножения.

В подвальном помещении надо обработать стены и пол химическими средствами. После этого промазать внутренние стены подвала специальной водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.

А затем крепите утеплитель (пеноплекс, пенопласт, минвату). Крепить утеплитель нужно на клей или дюбели.

Как самостоятельно сделать утепление полов над подвалом

Сначала нужно полностью снять старое покрытие. Если сделаете это аккуратно, его можно использовать повторно.

Очистите пол, равномерно засыпьте слой песка (20-30мм) и тщательно утрамбуйте.

Далее уложите основной элемент пола – лаги (на расстоянии 50 см друг от друга). Чаще всего они сделаны из полимерных материалов или деревянных брусков.

Кладем гидроизоляционный слой (влагозащитную пленку или вощеную бумагу). Пространство между лагами можно заполнить любым утеплителем.

После этого необходимо встроить черновое покрытие (ДСП).

Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола на даче или в частном доме

Снимите старый пол. По всей поверхности нужно выложить вспомогательные доски, на которые сверху кладите утеплитель.

Лучший вариант для утепления деревянного пола – пенопласт или пенополистирол. Именно они будут хорошо защищать ваш пол от влаги.

Если в процессе утепления образуются щели – используйте монтажную пену.

Покройте утеплитель полиэтиленовой пленкой.

Кладите черновое покрытие.

Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола в квартире

Аккуратно снимите старое покрытие.

На бетонном перекрытии у вас установлены лаги – между ними уложите слой теплоизоляции.

Закрепите поверх утеплителя полиэтиленовую пленку.

Установите старое покрытие.

Как самостоятельно сделать утепление бетонного пола в доме или квартире

Процесс самостоятельного утепления бетонного пола не сильно отличается от деревянного.

Укладываются лаги, пароизоляция и черновое покрытие.

Виды утепляющих напольных материалов

Пенопласт – один из самых популярных вариантов для утепления. Он относительно недорогой, не пропускает влагу и не вреден для человека.

Минвата – тоже бюджетный вариант утепления полов. Долговечный, стойкий материал, хорошо борющийся с влагой.

Керамзит – дешевый, экологически чистый материал, устойчивый к влаге и холоду.

Гранулобетон – крепкий, совершенно не пропускает влагу благодаря бетону.

Утепление полов – дело не из легких, да и быстро это сделать не удастся. Однако в результате вы станете обладателем теплого и уютного жилья на долгие годы.