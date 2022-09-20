Украинцы уже готовятся к тяжелой и холодной зиме. Кто-то покупает обогреватели, кто-то – генераторы для дома, а другие утепляют окна и пол.
Как самостоятельно сделать утепление полов в доме или квартире – смотрите в материале Фактов ICTV.
Если вы живете на первом этаже многоэтажки – к вопросу утепления полов следует подойти с особой ответственностью.
Подвальное помещение создает сильный сквозняк, и вы теряете около 20% тепла. То есть сначала нужно позаботиться об утеплении подвала.
А если вы живете не на первом этаже, можно ограничиться внутренним утеплением пола.
Для начала необходимо осмотреть подвальные стены на наличие грибка и плесени – именно в подвале у них происходит интенсивный процесс размножения.
В подвальном помещении надо обработать стены и пол химическими средствами. После этого промазать внутренние стены подвала специальной водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.
А затем крепите утеплитель (пеноплекс, пенопласт, минвату). Крепить утеплитель нужно на клей или дюбели.
Как самостоятельно сделать утепление полов над подвалом
- Сначала нужно полностью снять старое покрытие. Если сделаете это аккуратно, его можно использовать повторно.
- Очистите пол, равномерно засыпьте слой песка (20-30мм) и тщательно утрамбуйте.
- Далее уложите основной элемент пола – лаги (на расстоянии 50 см друг от друга). Чаще всего они сделаны из полимерных материалов или деревянных брусков.
- Кладем гидроизоляционный слой (влагозащитную пленку или вощеную бумагу). Пространство между лагами можно заполнить любым утеплителем.
- После этого необходимо встроить черновое покрытие (ДСП).
Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола на даче или в частном доме
- Снимите старый пол. По всей поверхности нужно выложить вспомогательные доски, на которые сверху кладите утеплитель.
- Лучший вариант для утепления деревянного пола – пенопласт или пенополистирол. Именно они будут хорошо защищать ваш пол от влаги.
- Если в процессе утепления образуются щели – используйте монтажную пену.
- Покройте утеплитель полиэтиленовой пленкой.
- Кладите черновое покрытие.
Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола в квартире
- Аккуратно снимите старое покрытие.
- На бетонном перекрытии у вас установлены лаги – между ними уложите слой теплоизоляции.
- Закрепите поверх утеплителя полиэтиленовую пленку.
- Установите старое покрытие.
Как самостоятельно сделать утепление бетонного пола в доме или квартире
- Процесс самостоятельного утепления бетонного пола не сильно отличается от деревянного.
- Укладываются лаги, пароизоляция и черновое покрытие.
Виды утепляющих напольных материалов
- Пенопласт – один из самых популярных вариантов для утепления. Он относительно недорогой, не пропускает влагу и не вреден для человека.
- Минвата – тоже бюджетный вариант утепления полов. Долговечный, стойкий материал, хорошо борющийся с влагой.
- Керамзит – дешевый, экологически чистый материал, устойчивый к влаге и холоду.
- Гранулобетон – крепкий, совершенно не пропускает влагу благодаря бетону.
Утепление полов – дело не из легких, да и быстро это сделать не удастся. Однако в результате вы станете обладателем теплого и уютного жилья на долгие годы.