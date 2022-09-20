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Как самостоятельно сделать утепление пола: лучшие варианты для дома и квартиры

20 сентября 2022, 13:19
Анна Голишевская Редактор сайта
Як утеплити підлогу
Источник: Unsplash

Украинцы уже готовятся к тяжелой и холодной зиме. Кто-то покупает обогреватели, кто-то – генераторы для дома, а другие утепляют окна и пол.

Как самостоятельно сделать утепление полов в доме или квартире – смотрите в материале Фактов ICTV.

Если вы живете на первом этаже многоэтажки – к вопросу утепления полов следует подойти с особой ответственностью.

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Подвальное помещение создает сильный сквозняк, и вы теряете около 20% тепла. То есть сначала нужно позаботиться об утеплении подвала.

А если вы живете не на первом этаже, можно ограничиться внутренним утеплением пола.

Для начала необходимо осмотреть подвальные стены на наличие грибка и плесени – именно в подвале у них происходит интенсивный процесс размножения.

В подвальном помещении надо обработать стены и пол химическими средствами. После этого промазать внутренние стены подвала специальной водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.

А затем крепите утеплитель (пеноплекс, пенопласт, минвату). Крепить утеплитель нужно на клей или дюбели.

Как самостоятельно сделать утепление полов над подвалом

  • Сначала нужно полностью снять старое покрытие. Если сделаете это аккуратно, его можно использовать повторно.
  •  Очистите пол, равномерно засыпьте слой песка (20-30мм) и тщательно утрамбуйте.
  • Далее уложите основной элемент пола – лаги (на расстоянии 50 см друг от друга). Чаще всего они сделаны из полимерных материалов или деревянных брусков.
  • Кладем гидроизоляционный слой (влагозащитную пленку или вощеную бумагу). Пространство между лагами можно заполнить любым утеплителем.
  • После этого необходимо встроить черновое покрытие (ДСП).

Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола на даче или в частном доме

  • Снимите старый пол. По всей поверхности нужно выложить вспомогательные доски, на которые сверху кладите утеплитель.
  • Лучший вариант для утепления деревянного пола – пенопласт или пенополистирол. Именно они будут хорошо защищать ваш пол от влаги.
  • Если в процессе утепления образуются щели – используйте монтажную пену.
  • Покройте утеплитель полиэтиленовой пленкой.
  • Кладите черновое покрытие.

Как самостоятельно сделать утепление деревянного пола в квартире

  • Аккуратно снимите старое покрытие.
  • На бетонном перекрытии у вас установлены лаги – между ними уложите слой теплоизоляции.
  • Закрепите поверх утеплителя полиэтиленовую пленку.
  • Установите старое покрытие.

Как самостоятельно сделать утепление бетонного пола в доме или квартире

  • Процесс самостоятельного утепления бетонного пола не сильно отличается от деревянного.
  •  Укладываются лаги, пароизоляция и черновое покрытие.

Виды утепляющих напольных материалов

  • Пенопласт – один из самых популярных вариантов для утепления. Он относительно недорогой, не пропускает влагу и не вреден для человека.
  • Минвата – тоже бюджетный вариант утепления полов. Долговечный, стойкий материал, хорошо борющийся с влагой.
  • Керамзит – дешевый, экологически чистый материал, устойчивый к влаге и холоду.
  • Гранулобетон – крепкий, совершенно не пропускает влагу благодаря бетону.

Утепление полов – дело не из легких, да и быстро это сделать не удастся. Однако в результате вы станете обладателем теплого и уютного жилья на долгие годы.

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