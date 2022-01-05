Проблема многих людей в XXI веке — нехватка времени, чтобы сделать все свои ежедневные задачи!

Было бы хорошо иметь возможность добавить несколько лишних часов. Но на самом деле все проще, чем кажется. Проблема заключается в том, что люди не умеют распоряжаться собственным временем. О том, как научиться планировать и успевать все, узнавали Факты ICTV.

Как распоряжаться собственным временем

Самое главное, что нужно запомнить — невозможно успеть все! Особенно, если хотите делать это качественно. Не тратьте время на самокопание и самоподавление, если запланированное дело перенесли на завтра!

Не нужно корчить из себя Юлия Цезаря и хвататься на все дела одновременно! Только концентрация и планирование позволят успеть все!

Как все успевать: 10 полезных советов

Пользуйтесь списками

Чтобы не держать все дела в голове, рекомендуем завести дневник. Каждое утро или вечером записывайте туда ваши ежедневные задания.

В дневнике выделите четыре блока:

распорядок дня — последовательно запишите что за чем вы будете выполнять;

— последовательно запишите что за чем вы будете выполнять; задания на день — запишите сюда все дела, которые необходимо обязательно выполнить;

— запишите сюда все дела, которые необходимо обязательно выполнить; встречи — список людей, с которыми необходимо встретиться, позвонить или написать;

— список людей, с которыми необходимо встретиться, позвонить или написать; второстепенные дела — те, которые желательно выполнить, но не срочно;

Не отвлекайтесь на глупости

На работе или учебе занимайтесь именно профессиональными делами. Не отвлекайтесь на телефонные звонки или сообщения. Можно поставить телефон на беззвучный режим, так вам никто не будет мешать.

Делайте перерывы

Если вы будете часами сидеть над работой, ваш мозг просто прекратит воспринимать информацию. Каждый час делайте 5-10 минут перерыва. Пусть мозг отдохнет.

Как раз в это время можно пообщаться с друзьями или выпить кофе.

Сформируйте приоритеты

Начинайте свою работу с самой сложной и самой большой задачи. Утром мозг более сконцентрирован, поэтому у вас будет больше сил и энергии для решения трудных вопросов.

Также важно доводить работу до конца. Если вы начали что-то — сделайте это качественно и с логическим завершением!

Научитесь отказывать

Не берите на себя работу, если она вам не под силу или у вас нет времени! Если вы будете хвататься за каждое дело, которое вешает на вас руководитель, рано или поздно у вас начнется выгорание и апатия.

Это же правило касается не только карьеры. Если вы не научитесь говорить “Нет” — вами будут пользоваться! Поставьте себя и свои желания в приоритет. Не имеете сил, времени или желания на выполнение определенного дела — отказывайте!

Регулярность

Не оставляйте кучу дел на один день. Вы просто физически не сможете сделать все. Регулярность позволит минимизировать стресс и выполнить все необходимые задачи.

Если вы имеете определенное хобби – спорт, изучение английского или танцы, рекомендуем завести трекер привычек. На нем вы можете отмечать дни, когда будете уделять время конкретным занятиям.

Рутинные дела не будут мешать творческим предпочтениям, а регулярность их выполнения станет привычным делом.

Установите временные рамки

Устанавливайте собственные дедлайны. К каждому делу напишите примерное время выполнения, так вы научитесь оценивать свои ресурсы и эффективнее планировать день. Некоторые задания можно выполнить в течение часа, другие — за несколько минут.

Фиксация времени позволит не растягивать дело и сделать все вовремя.

Свободное время с пользой

Свободное время — это источник новых возможностей, поэтому стоит его проводить с пользой для своего развития. Часто мы тратим его на бессмысленные вещи, которые не несут ничего полезного.

Когда вы едете на работу или пошли на прогулку — послушайте аудиокнигу или подкасты, подумайте о важных планах или задачах, найдите решение определенных проблем.

Но 30-40 минут любимого сериала или фильма никто не отменял! Если вы расслабляетесь во время их просмотра – не отказывайте себе в этом!

Делегируйте

Ваше время стоит дорого. Поэтому менее важные дела или дела, в которых вы не совсем компетентны, лучше поручать кому-то другому. А сами займитесь чем-то более приоритетным.

Энергия и мотивация

Найдите дело, которое будет вдохновлять вас. Это может быть спорт, книги, танцы или рисование. Дайте волю творческим полетам.

Когда вы будете находить время для собственных предпочтений — мозг будет отдыхать от работы. Вы не только насладитесь своим хобби, но и станете более продуктивными на работе.

Минутка психологии. После каждой, даже не значительной, проделанной работы — хвалите себя! Искренне хвалите. Ваше подсознание должно понимать, что вся проделанная работа выполнена не зря.