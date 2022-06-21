Telegram — популярный мессенджер, который за считанные годы стал полноценным конкурентом WhatsApp и Viber. Каждый из сервисов предлагает пользователям свои уникальные функции, и у Telegram их предостаточно.

К примеру, есть функция спойлеры — с ее помощью можно скрыть текст, который можно прочесть только после нажатия на него. Спойлер — это информация, которую не хотелось бы узнать преждевременно. К примеру, концовку фильма, или ответ на загадку или математическую задачу. Применение этой функции ограничивается только фантазией.

Как сделать в Telegram спойлер — далее в материале.

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Чтобы скрыть текст в сообщении, необходимо следовать простой инструкции:

1. Перейдите в нужный чат, напишите сообщение, и выделите ту часть, которую хотите скрыть.

2. После этого появится всплывающее меню, где нужно выбрать функцию Скрытый.

3. После отправки сообщения, нужный текст будет зарисован серым прямоугольником.

Чтобы сделать спойлер в Telegram с компьютера, необходимо выделить текст, нажать правой клавишей мышки на него, и выбрать функцию Форматирование, после чего нажать на Спойлер.

Telegram продолжает работать над улучшениями — в июне пользователи получили доступ к премиум версии мессенджера, который снимает некоторые ограничения, увеличивает скорость загрузки и предоставляет доступ к различным стикерам, которые без подписки остаются недоступными.