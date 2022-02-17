Многие пользователи iPhone жалуются на то, что в мобильном устройстве быстро заканчивается память. Они пытаются удалить ненужные программы, старые фотографии и видео, переместить лишние файлы на компьютер, однако этого все равно оказывается недостаточно.
Проблема заключается в том, что смартфоны iPhone периодически сохраняют системный “мусор”, которого со временем становится все больше. Часть файлов исчезнет автоматически со временем, но остальные останутся в устройстве до тех пор, пока ваш накопитель не придется поменять.
Есть три надежных способа, которые помогут сохранить ваши нервы и память на электронном гаджете. Как очистить раздел Другое на iPhone — читайте дальше в материале Фактов ICTV.
Первый способ – как очистить другое на iPhone
Чтобы проверить уровень загруженности памяти на мобильном устройстве, перейдите в Настройки. Щелкните на Основное и Хранилище iPhone. Универсальный способ – удалить приложения или очистить кэш, который они хранят.
Больше всего хранят кэш Telegram, Instagram и Facebook. Очистить его можно непосредственно в настройках мобильного приложения.
Второй способ – как освободить память на iPhone
Можно загрузить клинер, который поможет проанализировать iOS и удалить ненужные файлы.
Однако из-за специфики настроек от разработчика часть доступа к операционной системе на смартфоне останется ограниченной.
Третий способ – радикальная очистка памяти
Если первые два способа не помогли, можно прибегнуть к наиболее радикальному и действенному методу. Зайдите в Настройки и осуществите резервное копирование памяти мобильного устройства.
Неважно, куда хранить файлы: на компьютер или в облако iCloud. Отключите функцию Find My Phone, а затем – Apple ID.
Сбросьте все настройки iPhone и очистите смартфон от всех файлов. Зайдите в Настройки, нажмите кнопку Основное и нажмите Сброс.
Операционная система в течение нескольких минут очистит устройство от “мусора”, обновится и начнет работу, как при первом включении телефона.
Введите информацию с Apple ID и восстановите резервную копию памяти. В гаджете появятся старые настройки и файлы, однако очистится другое.
Важно, что для этого метода необходим стабильный интернет, потому что прерывание системной операции iPhone нежелательно.