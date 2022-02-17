Многие пользователи iPhone жалуются на то, что в мобильном устройстве быстро заканчивается память. Они пытаются удалить ненужные программы, старые фотографии и видео, переместить лишние файлы на компьютер, однако этого все равно оказывается недостаточно.

Проблема заключается в том, что смартфоны iPhone периодически сохраняют системный “мусор”, которого со временем становится все больше. Часть файлов исчезнет автоматически со временем, но остальные останутся в устройстве до тех пор, пока ваш накопитель не придется поменять.

Есть три надежных способа, которые помогут сохранить ваши нервы и память на электронном гаджете. Как очистить раздел Другое на iPhone — читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Первый способ – как очистить другое на iPhone

Чтобы проверить уровень загруженности памяти на мобильном устройстве, перейдите в Настройки. Щелкните на Основное и Хранилище iPhone. Универсальный способ – удалить приложения или очистить кэш, который они хранят.

Больше всего хранят кэш Telegram, Instagram и Facebook. Очистить его можно непосредственно в настройках мобильного приложения.

Второй способ – как освободить память на iPhone

Можно загрузить клинер, который поможет проанализировать iOS и удалить ненужные файлы.

Однако из-за специфики настроек от разработчика часть доступа к операционной системе на смартфоне останется ограниченной.

Третий способ – радикальная очистка памяти

Если первые два способа не помогли, можно прибегнуть к наиболее радикальному и действенному методу. Зайдите в Настройки и осуществите резервное копирование памяти мобильного устройства.

Неважно, куда хранить файлы: на компьютер или в облако iCloud. Отключите функцию Find My Phone, а затем – Apple ID.

Сбросьте все настройки iPhone и очистите смартфон от всех файлов. Зайдите в Настройки, нажмите кнопку Основное и нажмите Сброс.

Операционная система в течение нескольких минут очистит устройство от “мусора”, обновится и начнет работу, как при первом включении телефона.

Введите информацию с Apple ID и восстановите резервную копию памяти. В гаджете появятся старые настройки и файлы, однако очистится другое.

Важно, что для этого метода необходим стабильный интернет, потому что прерывание системной операции iPhone нежелательно.