Почти каждый человек хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вместо похода в салон он окрашивал волосы дома. В таких случаях мастером-колористом вдруг становятся мама, подружки, соседки, а если поблизости никого нет, то к окрашиванию мы приступаем самостоятельно.

Правда, в таком случае можно столкнуться с неожиданными последствиями: это не только неравномерный цвет волос, но и пятна краски на всем вокруг.

Если шею, руки, одежду и мебель можно прикрыть, то как же отмыть краску для волос с кожи головы и лица? Факты ICTV подобрали несколько действенных способов.

Как отмыть краску для волос с кожи

Бытует мнение, что краска въедается в кожу, только если в ее составе слишком много химических компонентов. Однако это не так. Любая, даже органическая краска (в составе которой тоже минимум химических веществ) может оставлять след на любых поверхностях.

Перед окрашиванием можно защитить уши и кожу возле линии роста волос жирным слоем крема, но если вы забыли это сделать, то народные средства вам в помощь.

Мыльный раствор

Этот случай подойдет, если краска только что попала на кожу и не успела впитаться. Нужно заранее подготовить мыльный раствор (добавить в миску с водой немного жидкого мыла, геля для душа или шампуня), смочить им ватный диск и протереть испачканные участки.

Можно также использовать обычный кусок мыла, смоченный водой, и потереть им кожу.

Спирт

Неплохой способ, который подействует, когда краска успела немного впитаться в кожу. Необходимо смочить спиртом ватный диск и приложить к пятну на несколько секунд, после чего протереть кожу.

Вместо спирта многие советуют использовать ацетон, но делать это не рекомендуется. Так, ацетон может плохо подействовать на кожу, вызвав жжение, покраснение и раздражение.

Скраб

Если краска для волос успела засохнуть на коже, вам поможет скраб. Лучше использовать тот, который предназначен для кожи лица, так как он имеет более щадящий эффект и не навредит ей при сильном трении.

Достаточно проскрабировать испачканные участки, вследствие чего краска должна смыться.

Пищевая сода

Такой способ может помочь, если спохватиться почти сразу после нанесения пятна.

К чайной ложке соды нужно добавить немного воды, чтобы получилась кашица, которой нужно будет протереть кожу.

Следует учитывать то, что сода, как и спирт, сушит кожу, поэтому после процедуры на обработанные участки нужно нанести увлажняющий крем.

Масло

Растительное масло — отличный помощник в избавлении от пятен краски. Необходимо всего лишь смочить теплым маслом нужный участок кожи и подождать какое-то время (минут 10-15). Масло не только растворяет краску, но и питает кожу.

Если вы не приверженец народных методов, тогда советуем заранее приобрести в магазине специальные растворители для краски или салфетки, предназначенные для этой цели.

Уверены, что после прочтения данных рекомендаций вы подберете для себя самый эффективный метод и больше не придется думать о том, как отмыть с кожи краску для волос.