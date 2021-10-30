Ежедневно наша планета страдает от большого количества загрязнений. Люди не задумываются над тем, что выбрасывая мусор, мы вредим природе. Несмотря на то, что сейчас почти везде можно услышать про вред пластика и иных отходов, это не останавливает мир от его использования.

Поэтому чтобы хоть немного уберечь нашу планету, сейчас в каждой стране пытаются приучить людей к сортировке и переработке мусора. Если каждый начнет дома сортировать бытовые отходы, то это сможет продлить жизнь нашей планете. Сегодня мы расскажем, как правильно утилизировать бытовые отходы.

Как сортировать мусор

Поставьте дома несколько ящичков или ведерок для разного вида мусора: органического и неорганического. Тогда его будет легче сортировать и сдавать на переработку.

Если вы живете в частном доме и у вас есть возможность компостировать органические отходы, то делайте это. Такой способ их утилизации дает возможность создать полезные удобрения, которые смогут помочь вырастить лучший урожай.

Конечно, переработать неорганические отходы в что-то полезное самостоятельно вы не сможете, для этого есть специальные заводы. У каждого товара на упаковке есть треугольник с кодом переработки. Эти коды позволяют легко распознать материал, из которого сделан товар. Ведь даже пластик может быть разным.

Коды переработки

Пластик

01 — мягкие бутылки для безалкогольных напитков: воды, соков (PET-бутылки), блистерная упаковка.

02 — пластиковые бутылки (например, для молочной продукции), пластиковые пакеты, полужесткие упаковки.

03 — бутылки для химикатов, моющих средств.

04 — пластиковые пакеты, мешки для мусора, бутылки из-под мыла, асептическая упаковка, пленка, ведра.

Кодов для пластика существует больше, но для бытовых отходов вам достаточно знать эти.

Бумажные изделия

20 — картон — коробки от бытовой техники, продуктов, косметики; картон для творчества.

21 — бумага — журналы и газеты, конверты, бумажные пакеты, бумага для печати.

22 — вощеная бумага — упаковка пищи в заведениях быстрого питания.

Стекло

Стеклотара для различных продуктов разная. Нельзя одинаково утилизировать, например, зеленые и прозрачные бутылки, поэтому они также имеют разные коды.

70 — стеклотара из различных типов стекла, смешанное стекло.

71 — прозрачное стекло.

72 — бутылочное зеленое стекло.

73 и 74 — светлое и темное коричневое бутылочное стекло соответственно.

После того, как вы отсортировали мусор, надо правильно его утилизировать. Ни в коем случае нельзя сжигать бытовые отходы, ведь это загрязняет воздух и может привести к пожару. Закапывать мусор, особенно не органический, также нельзя, ведь это может привести к выбросу в почву и подземные воды вредных веществ.

Куда сдать мусор на утилизацию в Киеве

В столице множество пунктов утилизации отходов как токсичных, так и не токсичных. Однако следует помнить, что любой материал на переработку надо приносить подготовленным. Пластиковые и стеклянные бутылки надо помыть и высушить, а если вы сдаете макулатуру, например, коробки из-под бытовой техники, то их надо порезать и сложить.

Прием пластика:

ул. ак. Белецкого, 3

ул. Березняковская, 36

ул. Бориспольская, 1

ул. Перова, 8

ул. Василенко, 11

ул. Выборгская, 41

Прием стеклотары:

ул. ак. Белецкого, 3

бульв. Перова, 8

ул. Василенко, 11

ул. Выборгская, 41

ул. Волгоградская, 39

Прием макулатуры:

ул. Гната Юры, 9-А

ул. ак. Белецкого, 3

ул. Багговутовская, 36

ул. Бориспольская, 1

бульв. Ромена Роллана, 3

ул. Перова, 8

А если вам уже надоел ваш гардероб и вы хотите его обновить, а что делать со старой одеждой не знаете, то существуют пункты приема одежды.

ул. Волгоградская, 39

ул. Волошская, 19

ул. Горловская, 38/40

ул. Митрополита А. Шептицкого, 24

ул. Милютенко, 18

ул. Оболонская, 34

Токсичные отходы

Никогда не выбрасывайте в мусор разбитые ртутные градусники, батарейки, аккумуляторы и прочее. Для этого есть специальные пункты утилизации.

Аккумуляторы:

ул. Белорусская, 1

пр. Героев Сталинграда, 24-А

пр. Голосеевский, 70

ул. Градинская, 7

ул. Жилянская, 126/23

Ртутьсодержащие градусники:

ул. Вышгородская, 21

ул. Верхний Вал, 4-А

ул. Сковороды, 2

пр. Рокоссовского, 3-Б

Кстати, почти в каждом супермаркете стоят коробочки, в которые собирают использованные батарейки, и не надо никуда ехать, чтобы их выбросить.

Конечно, сортировка бытовых отходов занимает больше времени, чем просто выбросить мусор. Но 10-15 минут вашего времени может сохранить окружающую среду, подумайте об этом в следующий раз, когда будете избавляться от отходов.

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