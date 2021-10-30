Щодня наша планета потерпає від великої кількості забруднень. Люди не замислюються над тим, що викидаючи сміття, ми шкодимо природі. Незважаючи на те, що зараз майже всюди можна почути про шкоду пластику та інших шкідливих відходів, це не зупиняє світ від його використання.

Тому щоб хоч трохи вберегти нашу планету, зараз в кожній країні намагаються привчити людей до сортування та переробки сміття. Якщо кожен почне вдома сортувати побутові відходи, то це зможе продовжити життя нашій планеті. Сьогодні ми розповімо, як правильно утилізувати побутові відходи.

Як сортувати сміття

Поставте вдома кілька ящичків чи відерець для різного виду сміття: органічного та неорганічного. Тоді його буде легше сортувати та здавати на переробку.

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку і у вас є можливість компостувати органічні відходи, то робіть це. Такий спосіб їх утилізації дає можливість створювати корисні добрива, які зможуть допомогти виростити кращий врожай.

Звичайно, що переробити неорганічні відходи у щось корисне самостійно ви не зможете, для цього є спеціальні заводи. Кожен товар має на своїй упаковці трикутник з кодом переробки. Ці коди дозволяють легко розпізнати матеріал, з якого зроблений товар. Адже навіть пластик може бути різним.

Коди переробки

Пластик

01 – м’які пляшки для безалкогольних напоїв: води, соків (PET-пляшки), блістерне пакування.

02 – пластикові пляшки (напр., для молочної продукції), пластикові пакети, напівжорстке пакування.

03 – пляшки для хімікатів, мийних засобів.

04 – пластикові пакети, мішки для сміття, пляшки з-під мила, асептична упаковка, плівка, відра.

Кодів для пластику існує більше, але для побутових відходів вам достатньо знати ці.

Паперові вироби

20 – картон – коробки від побутової техніки, продуктів, косметики; різноманітний картон для творчості.

21 – папір – журнали та газети, конверти, паперові пакети, папір для друку.

22 – вощений папір – упаковка їжі в закладах швидкого харчування.

Скло

Склотара для різних продуктів є різною. Не можна однаково утилізувати, наприклад, зелені та прозорі пляшки, тож вони також мають різні коди.

70 – склотара з різних типів скла, змішане скло.

71 – прозоре скло.

72 – пляшкове зелене скло.

73 і 74 – світле і темне коричневе пляшкове скло відповідно.

Після того, як ви посортували сміття, треба правильно його утилізувати. В жодному разі не можна палити побутові відходи, адже це забруднює повітря та може призвести до пожежі. Закопувати сміття, особливо не органічне, також не можна, адже це може призвести до викиду в ґрунт та підземні води шкідливих речовин.

Куди здати сміття на утилізацію в Києві

У столиці безліч пунктів утилізації для відходів як токсичних, так і не токсичних. Проте варто пам’ятати, що будь-який матеріал на переробку треба приносити підготовленим. Пластикові та скляні пляшки треба помити і висушити, а якщо ви здаєте макулатуру, наприклад, коробки з-під побутової техніки, то їх треба порізати та скласти.

Приймання пластику:

вул. ак. Білецького, 3

вул. Березняківська, 36

вул. Бориспільська, 1

бульв. Перова, 8

вул. Василенка, 11

вул. Виборзька, 41

Приймання склотари:

вул. ак. Білецького, 3

бульв. Перова, 8

вул. Василенка, 11

вул. Виборзька, 41

вул. Волгоградська, 39

Приймання макулатури:

вул. Гната Юри, 9-А

вул. ак. Білецького, 3

Багговутівська, 36

Бориспільська, 1

бульв. Ромена Роллана, 3

бульв. Перова, 8

А якщо вам вже набрид ваш гардероб і ви хочете його оновити, а що робити зі старим одягом не знаєте, то існують пункти приймання одягу.

вул. Волгоградська, 39

вул. Волоська, 19

вул. Горлівська, 38/40

вул. Митрополита А. Шептицького, 24

вул. Мілютенка, 18

вул. Оболонська, 34

Токсичні відходи

Ніколи не викидайте у смітник розбиті ртутні градусники, батарейки, акумулятори та інше. Для цього є спеціальні пункти утилізації.

Акумулятори:

вул. Білоруська, 1

пр. Героїв Сталінграду, 24-А

пр. Голосіївський, 70

вул. Градинська, 7

вул. Жилянська, 126/23

Ртутьвмісні градусники:

вул. Вишгородська, 21

вул. Верхній Вал, 4-А

вул. Сковороди, 2

пр. Рокосовського, 3-Б

До речі, майже у кожному супермаркеті стоять коробочки, в які збирають використані батарейки, і не треба нікуди їхати, щоб їх викинути.

Звісно, що сортування побутових відходів займає більше часу, ніж просто викинути сміття. Але 10-15 хвилин вашого часу можуть зберегти навколишнє середовище, подумайте про це наступного разу, як будете позбуватись відходів.

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