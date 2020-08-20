В начале каждого сезона мы традиционно перебираем свой гардероб и откладываем в сторону то, что носить уже не будем. Из того, что вы уберете стоит сформировать три стопки: практически новая и не ношеная одежда, в хорошем состоянии и то, что уже потеряло свой вид и не подлежит дальнейшему использованию. А что делать с этими отсортированными вещами, мы расскажем в нашем материале.

Практически новую и не ношеную одежду можно продать. Как правило, хорошо покупают на барахолках и других площадках брендовые вещи и вещи с этикетками. Ставьте цену минус 20% от ее стоимости. Перед продажей приведите вещь в порядок и для отправки обязательно сложите и упакуйте.

Где продать ненужную одежду:

Шо-та у Ашота — тут можно продать одежду для взрослых;

Шо-та детям — группа для продажи детской одежды;

Женская барахолка — из названия уже понятно, какой ассортимент там представлен;

Шафа — это площадка, на которой вы можете разместить свое объявление о продаже, также там можно вещь просто отдать;

ОЛХ — тут продается все, в том числе и вещи. На этой площадке вы можете не просто продать или отдать вещь, но и обменять ее.

Вещи в хорошем состоянии можно отдать на благотворительность (новые и не ношеные вещи тоже, если вы не хотите их продавать). Перед тем как отдать вещь, обязательно постирайте ее и приведите в опрятный вид.

Куда отдать одежду в Киеве:

Магазин Ласка — часть одежды они перепродают (как правило это бредовая одежда), а часть они отдают на благотворительность. Кроме того, деньги от продажи одежды они также отдают на благотворительность;

Речі, які допомагають — в Киеве есть несколько боксов, в которых можно оставить ненужную одежду. Такие боксы вы можете найти и на заправках ОККО (карта);

Красный крест;

Фонд хороших дел;

Кошик добра — у них также есть несколько боксов в Киеве, в которых можно оставить одежду.

Отжившую свое одежду стоит отдать на переработку. Этим занимается организация Украина без мусора. Утилизация происходит сжиганием при высоких температурах, поэтому перед тем как нести одежду на утилизацию, обязательно снимите все металлические части. Данная услуга стоит от 50 грн, в зависимости от количества утилизируемого текстиля.

На сегодняшний день есть много вариантов и мест, куда можно отдать одежду в Киеве и не только. Не выбрасывайте просто так вещи, лучше дайте им вторую жизнь или утилизируйте.

Для тех, кто после сезонной чистки гардероба, решился сделать покупки, мы рекомендуем ознакомиться с модными трендами на осень 2020.