В чем встречать Новый год 2022

Хотите красиво выглядеть на зимние праздники, однако не знаете, какой наряд подобрать? Есть верование, что Новый год проведешь так же, как его и встретишь. Элегантность, стиль, скромность и небольшая изюминка — вот что предпочитает покровитель 2022 года.

Покровитель 2022 года

Этот Новый год будет особенным, поскольку его покровителем станет Черный (голубой) водяной Тигр. Представитель семейства кошачьих не любит громких компаний, поэтому будет благодарен, если зимний праздник вы встретите в кругу близких людей.

Тигр больше всего ценит естественный внешний вид. Излишества, кислотные цвета, животные принты — это то, что не стоит выбирать для наряда на новогодний праздник.

Какие цвета любит Тигр

Черный водяной Тигр предпочитает соответствующие цвета — темный, глубокий синий, темно-зеленый, коричневый, фиолетовый, золотистый и серебряный. Самое главное — свобода движений и никакой скованности в наряде.

Хищник обожает мелкие полосатые принты на аксессуарах (сережки, пояса, браслеты, ожерелье), которыми можно дополнить образ на Новый год 2022.

В чем нельзя встречать Новый год 2022

Стоит избегать синтетических тканей и излишне ярких цветов в наряде. Тигр любит натуральность и предпочитает, чтобы его встретили скромно и с почтением.

Астрологи советуют надевать цвета с уклоном на мечту, которую вы планируете загадать в новогоднюю ночь. Хотите дополнительной прибыли и богатства? Тогда золотое или серебряное платье подходит именно для вас.

Если вы желаете почерпнуть вдохновения и гармонии в следующем году, тогда лучше выбрать фиолетовый или синий костюм. Одежда такого цвета привлечет дополнительную энергию для будущих свершений.

Какой наряд подойдет для праздника

Серебряное платье — элегантный наряд для новогоднего праздника. В нем вы будете сиять ярче самой большой звезды.

Можно выбрать платья похожих цветов — серого, элегантного коричневого, золотистого. Любой ваш выбор подчеркнет индивидуальность и привлечет удачу в наступающем году.

Синий костюм подойдет для более смелых дам. Такой наряд привлечет много внимания, а его обладательница — море комплиментов. Можно дополнительно украсить образ аксессуарами — например, черной шляпкой или браслетом.

Однако синий цвет можно немного разбавить. Беспроигрышный вариант для новогодней ночи — темный верх и яркий низ. Можно собрать волосы в пучок или красивый колосок, чтобы подчеркнуть шею и плечи.

Если не хотите сильно выделяться — платье темных цветов отлично справится с этой задачей. Можете украсить образ кольцами на руке или небольшими серебряными серьгами, а волосы оставить распущенными или сделать красивые локоны.

Хотите выглядеть элегантно во время праздника? Тогда советуем присмотреться к костюму или платью телесного цвета. Мелкие аксессуары смогут добавить образу легкости, а модные афрокудри сделают его более изящным.

Самый беспроигрышный вариант — светло-серое приталенное платье с небольшим декольте. Образ можно дополнить туфлями темного цвета с каблуками и серебряным браслетом.

Уверены, вы будете выглядеть лучше всех в новогоднюю ночь. Помните, главная изюминка вечера — ваша улыбка и хорошее настроение.