Лето — пора активной консервации. Чтобы полакомиться вкусными и хрустящими огурцами, необходимо знать, как правильно их законсервировать. При этом закрывать огурцы можно не только с помощью кипятка, но и с холодной водой.
Как засолить огурцы холодным способом — читайте в нашем материале.
Подготовка
Для любого способа консервации вам нужно тщательно осмотреть каждый огурец. Они должны быть свежие, не горькие, твердые, а их светлая часть — не желтой. Кожура огурца должна быть с пупырышками и черными крапинками.
Перед консервацией огурцы необходимо вымочить — окунуть их в прохладную воду на 5-8 часов. Это уберет возможную горечь.
Также проверьте банки и крышки перед консервацией. Банки должны быть целы, без трещин или повреждений, а крышки — новые и ровные.
Перед закруткой банки и крышки необходимо простерилизовать.
Не стоит использовать воду из-под крана, лучше выбирайте очищенную.
Огурцы на зиму
Классический рецепт соленых огурцов, закрытых холодным способом. Огурцы, приготовленные по такому рецепту, можно потреблять не только зимой, но и спустя несколько месяцев после консервации.
Для одной трехлитровой банки вам понадобится:
- 1 перец чили (можно заменить на соус чили);
- свежие средние огурцы;
- соль – 100 г;
- 3 чесночных зубчика;
- травы, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Замочите плоды на несколько часов.
- Тщательно промойте огурцы и обрежьте кончики.
- На дно банки уложите разрезанный острый перчик, чеснок, специи (зонтики укропа, корень хрена, вишневые, дубовые или смородиновые листья).
- Плотно уложите огурцы в банки, чтобы между ними почти не было просторно, и насыпьте соль.
- Залейте холодной водой.
- Емкости закройте капроновой крышкой.
- Через 2-3 дня жидкость должна изменить цвет, а огурцы стать более темными – это говорит о необходимости приступить к консервации (если вы не хотите сразу начать их есть).
- Слейте рассол в кастрюлю и добавьте один стакан воды. Доведите жидкость до кипения.
- Залейте кипятком огурцы и законсервируйте.
Засоленные огурцы
Для этого способа вам понадобится:
- небольшие огурцы;
- зонтик укропа;
- смородиновые листья;
- один чеснок.
Чтобы приготовить засоленные огурчики, вам необходимо:
- Тщательно их промыть и отрезать кончики.
- Листья смородины и укроп размять в руках, чтобы они пустили сок.
- Порезать чеснок на частички.
- Уложить ингредиенты в широкую кастрюлю и залить рассолом (литр воды с двумя ложками соли).
- На кастрюлю положить тарелку подходящего размера и поставить груз.
Так огурцы должны простоять сутки, после этого их можно употреблять.
Малосольные огурцы
Чтобы приготовить такие огурцы, нужно использовать морскую или йодированную соль. Итак, вам понадобится:
- 9% уксус — 1 ч. л.;
- огурцы;
- сахар — 1 ст. л.;
- 3 зубчика чеснока;
- луковица;
- соль – 2 ст. л.;
- корень хрена;
- укроп (желательно свежий) — пучок;
- гвоздика – 4-6 соцветий;
- смородиновые листочки;
- перец душистый — 5-6 шт.
Как происходит соление огурцов холодным способом:
- Сначала на дно банки сложите измельченный лук, зубчики чеснока, травы и другие пряности.
- Чистые огурцы уложите в банку.
- Залейте банки кипятком, а через 10 минут вылейте жидкость в кастрюлю, добавив туда сахар и соль. После закипания выключите огонь, дайте рассолу время остыть.
- Разлейте холодную жидкость по банкам, добавьте уксус и закатайте огурцы.
Огурцы под капроновую крышку
Приготовленные таким способом огурцы можно хранить в холоде всю зиму. Готовить их просто и быстро. Для холодной засолки овощей (с расчетом на трехлитровую банку) необходимы следующие ингредиенты:
- огурцы;
- соль — 90 г;
- листья хрена — 2 шт.;
- чесночные зубцы — 3 шт.;
- зонтики укропа – 4 шт.;
- дубовые, смородиновые, вишневые листочки – по 6-7 шт.
Способ приготовления:
- Разложите зелень по банкам и поместите огурцы.
- Для приготовления рассола вскипятите воду (750 мл), добавьте соль. Теперь нужно добавить 750 мл ледяной воды.
- Залейте рассолом огурцы и закройте емкости капроновыми крышками.
Где-то через месяц огурцы можно будет кушать.