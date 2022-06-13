Лето — пора активной консервации. Чтобы полакомиться вкусными и хрустящими огурцами, необходимо знать, как правильно их законсервировать. При этом закрывать огурцы можно не только с помощью кипятка, но и с холодной водой.

Как засолить огурцы холодным способом — читайте в нашем материале.

Подготовка

Для любого способа консервации вам нужно тщательно осмотреть каждый огурец. Они должны быть свежие, не горькие, твердые, а их светлая часть — не желтой. Кожура огурца должна быть с пупырышками и черными крапинками.

Сейчас смотрят

Перед консервацией огурцы необходимо вымочить — окунуть их в прохладную воду на 5-8 часов. Это уберет возможную горечь.

Также проверьте банки и крышки перед консервацией. Банки должны быть целы, без трещин или повреждений, а крышки — новые и ровные.

Перед закруткой банки и крышки необходимо простерилизовать.

Не стоит использовать воду из-под крана, лучше выбирайте очищенную.

Огурцы на зиму

Классический рецепт соленых огурцов, закрытых холодным способом. Огурцы, приготовленные по такому рецепту, можно потреблять не только зимой, но и спустя несколько месяцев после консервации.

Для одной трехлитровой банки вам понадобится:

1 перец чили (можно заменить на соус чили);

свежие средние огурцы;

соль – 100 г;

3 чесночных зубчика;

травы, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Замочите плоды на несколько часов. Тщательно промойте огурцы и обрежьте кончики. На дно банки уложите разрезанный острый перчик, чеснок, специи (зонтики укропа, корень хрена, вишневые, дубовые или смородиновые листья). Плотно уложите огурцы в банки, чтобы между ними почти не было просторно, и насыпьте соль. Залейте холодной водой. Емкости закройте капроновой крышкой. Через 2-3 дня жидкость должна изменить цвет, а огурцы стать более темными – это говорит о необходимости приступить к консервации (если вы не хотите сразу начать их есть). Слейте рассол в кастрюлю и добавьте один стакан воды. Доведите жидкость до кипения. Залейте кипятком огурцы и законсервируйте.

Засоленные огурцы

Для этого способа вам понадобится:

небольшие огурцы;

зонтик укропа;

смородиновые листья;

один чеснок.

Чтобы приготовить засоленные огурчики, вам необходимо:

Тщательно их промыть и отрезать кончики. Листья смородины и укроп размять в руках, чтобы они пустили сок. Порезать чеснок на частички. Уложить ингредиенты в широкую кастрюлю и залить рассолом (литр воды с двумя ложками соли). На кастрюлю положить тарелку подходящего размера и поставить груз.

Так огурцы должны простоять сутки, после этого их можно употреблять.

Малосольные огурцы

Чтобы приготовить такие огурцы, нужно использовать морскую или йодированную соль. Итак, вам понадобится:

9% уксус — 1 ч. л.;

огурцы;

сахар — 1 ст. л.;

3 зубчика чеснока;

луковица;

соль – 2 ст. л.;

корень хрена;

укроп (желательно свежий) — пучок;

гвоздика – 4-6 соцветий;

смородиновые листочки;

перец душистый — 5-6 шт.

Как происходит соление огурцов холодным способом:

Сначала на дно банки сложите измельченный лук, зубчики чеснока, травы и другие пряности. Чистые огурцы уложите в банку. Залейте банки кипятком, а через 10 минут вылейте жидкость в кастрюлю, добавив туда сахар и соль. После закипания выключите огонь, дайте рассолу время остыть. Разлейте холодную жидкость по банкам, добавьте уксус и закатайте огурцы.

Огурцы под капроновую крышку

Приготовленные таким способом огурцы можно хранить в холоде всю зиму. Готовить их просто и быстро. Для холодной засолки овощей (с расчетом на трехлитровую банку) необходимы следующие ингредиенты:

огурцы;

соль — 90 г;

листья хрена — 2 шт.;

чесночные зубцы — 3 шт.;

зонтики укропа – 4 шт.;

дубовые, смородиновые, вишневые листочки – по 6-7 шт.

Способ приготовления:

Разложите зелень по банкам и поместите огурцы. Для приготовления рассола вскипятите воду (750 мл), добавьте соль. Теперь нужно добавить 750 мл ледяной воды. Залейте рассолом огурцы и закройте емкости капроновыми крышками.

Где-то через месяц огурцы можно будет кушать.