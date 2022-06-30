Клубника считается самой любимой и желанной ягодой. Именно она открывает нам летний сезон, а у каждого человека только хорошие воспоминания связаны с этой ягодой — бабушкин сад, отдых на море. Однако клубничный сбор урожая длится недолго, поэтому клубника быстро уходит с рынка. Но мы нашли для вас способ не ждать следующего летнего сезона, а смаковать клубникой круглый год. Здесь мы собрали на ваш выбор несколько рецептов варенья из клубники.

Варенье из клубники достаточно капризное, поэтому к его приготовлению следует подойти с особым вниманием и осторожностью.

Классическое варенье из клубники

Ингредиенты:

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Клубника — 1 кг

Сахар – 1 кг

Приготовление:

Вымыть клубнику. Отрезать хвостики. Большую клубнику разделить пополам и выложить в кастрюлю.

Всыпать сахар и осторожно перемешать. Оставить на 6-8 часов (можно и подольше). Таким образом клубника выделит много сока.

Положить на огонь, довести до кипения и снять с огня. Тогда собрать образовавшуюся пенку и оставить на 4-6 часов. Затем снова вскипятить и снова оставить на 4-6 часов.

Простерилизовать банки. Тогда клубничное варенье довести до кипения в третий раз и варить еще 5 минут.

Всю массу распределить поровну по банкам, закатать крышками и перевернуть. Тогда накрыть полотенцем и разрешить остыть.

Сохранять варенье из клубники в прохладном темном месте.

Густое варенье с целыми ягодами клубники

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота — 2 г

Приготовление:

Клубнику сначала следует помыть и перебрать. Тогда снять хвостики с ягод.

В клубнику засыпать 0,5 кг сахара и просто оставить на 2-3 часа.

Образовавшийся сок вылить в кастрюлю. Добавить вторую половину сахара и поставить на огонь, где сахар должен раствориться.

Залить готовым сиропом клубнику. И снова поставить на огонь, вскипятить и оставить вариться еще на 5 минут. Образовавшуюся пенку убрать и оставить остывать на 3-4 часа.

Повторить этот шаг еще 2-3 раза.

В последний раз добавить лимонную кислоту разведенную с водой в пропорции 1:1 чайной ложки.

Варить клубничное варенье еще 15 минут.

Все распределить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть, обернуть полотенцем и оставить остыть.

Сохранять клубничное варенье с целыми ягодами лучше в холодильнике, но можно и в прохладном темном месте.

Королевское варенье с клубникой

Ингредиенты:

Клубника — 3 кг

Сахар — 4 кг

Лимонная кислота – 1 ст. л.

Спирт — 100 г

Приготовление:

Клубнику промыть и очистить от листьев.

Засыпать клубнику сахаром и оставить ягоды на 7-8 часов, чтобы они выделили сок.

Положить на огонь, вскипятить и варить еще 7 минут.

Снять с огня, сразу добавить спирт и лимонную кислоту.

Выложить варенье в заранее стерилизованные банки.

Тогда закатать крышками, перевернуть, обернуть полотенцем и оставить остывать.

Хранить в прохладном месте.

Вам может показаться, что каждый рецепт требует слишком много сахара, однако клубничному варенью его требуется как можно больше, чтобы хорошо храниться и не портиться. К тому же благодаря сахару клубника выделяет много сока, что крайне важно для варенья.

Выбирайте самый лучший рецепт для вас. Приятного аппетита!