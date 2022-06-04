Лето и осень — та пора, когда хозяйки активно готовят и пополняют свои запасы всевозможными заготовками. И это понятно, поскольку именно в эти времена года урожай богат на овощи, фрукты, ягоды.

Чтобы заготовки не испортились и сохранили свой вид и вкус, их необходимо стерилизовать. Немаловажно знать, как правильно это сделать, поскольку именно стерилизация помогает уничтожить микроорганизмы, из-за которых портятся продукты.

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Как стерилизовать банки с заготовками в кипящей воде:

Сперва необходимо найти подходящую кастрюлю и положить в нее ткань (сложенную в 5-7 слоев), полотенце или деревянную решетку. Установите банки. После подготовить воду, которая должна соответствовать температуре заготовки в банке, иначе стекло может треснуть. Банки с заготовками наполнить не выше нижнего уровня “шейки”. Сама вода в кастрюле должна доходить до “плечиков” стеклянной емкости. Заготовки накройте крышками, но не закручивайте их. После того, как вода в кастрюле закипит, уменьшите огонь. Спустя необходимое время, закрутите банку и переверните верх дном. Оставьте на 2-3 дня, чтобы убедиться, что все закаталось правильно и крышка не пропускает воздух.

Если в вашем рецепте нет точного времени стерилизации банки с заготовкой, тогда придерживайтесь этой схемы:

0,5 л — 10-15 минут;

1 л — 20-25 минут;

3 л — 30-35 минут.