Рубашка — это атрибут базового гардероба уже несколько десятков лет, несмотря на то, что сейчас понятие базы у каждого свое и этот элемент может быть любого цвета. Однако у синего, желтого или зеленого не так высока комбинаторика, по сравнению с белым, следовательно — такие варианты можно вписать не в каждый образ.

С чем носить белую рубашку, помогла разобраться Фактам ICTV персональный стилист Анна Ткаченко.

— Сегодня уже не актуальны приталенные и короткие модели. Наиболее современный крой – свободный, удлиненный, будто с мужского плеча, — отметила она.

Такую оверсайз рубашку можно соединить с леггинсами, на плечи накинуть свитер, чтобы было теплее.

Белую рубашку можно носить с черным костюмом – школьная классика. Однако на стандарты можно посмотреть под другим углом – одеть футболку, а поверх нее расстегнутую рубашку и жакет.

— Такой образ создаст модную многослойность, – отметила стилист.

Еще один способ разбить стереотипы: соединить классику со спортом. Верх типичной отличницы – рубашка и жилетка, а низ тренера по аэробике – лосины и кроссовки.

Надеть водолазку с джинсами было бы слишком пресно. Оверсайз рубашка как верхний слой разбавляет образ и придает ему непринужденности.

Женственность и загадочность транслирует застегнутая последняя пуговица, топ-корсет и юбка-солнце. Такой образ подойдет даже для строгого дресс-кода.

Еще один пример типичного лука, в котором вы будете органично выглядеть и в офисе, и на прогулке — рубашка, брюки свободного кроя, грубые ботинки и прямое пальто.

Аутфит в стиле преппи на современный манер: белая рубашка, короткая юбка и широкий жакет. Завершит образ контрастный галстук.