С помощью соды можно не только постирать одежду и вымыть посуду, но и убрать весь дом. Мы собрали все способы использования соды в домашних условиях.

Удаление жира с кастрюль. Для этого необходимо замочить кастрюлю или сковородку в горячем растворе соды и моющего средства. Подождите пару часов и промойте хорошо посуду — жир и грязь быстро сойдут.

Удаление неприятного запаха в холодильнике. Если вы просто поставите на дверь холодильника пачку соды, то она будет вбирать в себя запахи, так как является природным абсорбентом. Если запах не пропадает, то время помыть холодильник, но пачку соды можете не менять.

Чистка кухонных поверхностей. Смешайте немного соды и воды и нанесите смесь на пятно, которое необходимо удалить. Такой способ подходит для столешниц, раковин из нержавеющей стали, микроволновок, духовок.

Удаление плесени в ванной. Посыпьте все места, где есть плесень, оставьте соду на 15 минут, затем с помощью мочалки потрите и смойте сильной струей воды.

Стирка кухонных губок. Для того, чтобы они служили дольше и оставались свежими, сделайте раствор соды, замочите в нем губки.

Содой можно чистить обивку дивана или кресла. Посыпьте грязное место содой, подождите 15 минут и хорошо пропылесосьте. Таким же способом можно чистить матрасы.

Чистка пищевых контейнеров. На сухую губку насыпьте немного соды, протрите стенки и дно контейнера и хорошо прополощите. Если пятно въелось, что приготовьте раствор из 4 столовых ложек соды и литра воды, залейте контейнер, подождите минут 5-10 и промойте его водой.

Чистка мягких игрушек. Приготовьте теплый раствор соды, смочите губку в нем и протрите игрушку.

Для того, чтобы одежда после стирки была мягкой и не потеряла яркость, добавьте к порошку стакан пищевой соды.

Содой можно почистить слив в раковине. Для этого ее нужно высыпать прямо в сток, затем залейте половиной стакана уксуса, прикройте его плотной салфеткой или блюдцем. Не пугайтесь, будет химическая реакция, через пять минут можно промыть слив горячей водой.

Неприятных запах из обуви можно убрать, рассыпав соду на стельки по бокам, а затем нужно обувь встряхнуть.

Для того, чтобы белье и полотенца пахнули свежестью, положите в место, где они хранятся, открытую пачку соды.

Чистка серебра содой. Приготовьте пасту (соду и воду смешайте в пропорции три к одному), протрите ею сережки или серебро и прополощите водой.