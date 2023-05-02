Апельсин — полезный и популярный цитрусовый фрукт. Он богат витамином C, который способствует защите иммунной системы.

Однако перед тем, как насладиться вкусным фруктом, нужно его очистить. Эта задача не всегда является простой. Апельсин — сочный, поэтому его сок в процессе очистки с легкостью попадает на одежду, лицо и другие поверхности вокруг вас.

Факты ICTV рассказывают, как можно быстро почистить апельсин.

Как быстро почистить апельсин

Быстро почистить апельсин можно следующими способами: