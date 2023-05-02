Апельсин — полезный и популярный цитрусовый фрукт. Он богат витамином C, который способствует защите иммунной системы.
Однако перед тем, как насладиться вкусным фруктом, нужно его очистить. Эта задача не всегда является простой. Апельсин — сочный, поэтому его сок в процессе очистки с легкостью попадает на одежду, лицо и другие поверхности вокруг вас.
Факты ICTV рассказывают, как можно быстро почистить апельсин.
Как быстро почистить апельсин
Быстро почистить апельсин можно следующими способами:
- Сделайте четыре надреза вдоль кожуры, а затем отделите ее.
- Разрежьте кожуру цитруса посередине. Ложкой отодвигайте ее по кругу, пока не снимете полностью.
- Обрежьте верхний и нижний концы фрукта ломтиками. Вокруг апельсина сделайте вертикальные надрезы (сверху вниз) и снимите кожуру.
- Для этого способа нужно избавиться от верхушки апельсина и сделать на этом месте надрез. Затем кожуру срезать по кругу, в виде спирали.
- Удалите верх апельсина. После этого вставьте в отверстие палец. Второй рукой зафиксируйте фрукт и постепенно продвигайте его. Когда палец проникнет под кожуру, можно оторвать цедру.
Читайте также:Как быстро очистить корень имбиря – полезные советы