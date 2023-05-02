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Как быстро почистить апельсин: 5 полезных способов

2 мая 2023, 17:25
Асоян Карина редактор ленты
як можна швидко почистити апельсин
Источник: Unsplash

Апельсин — полезный и популярный цитрусовый фрукт. Он богат витамином C, который способствует защите иммунной системы.

Однако перед тем, как насладиться вкусным фруктом, нужно его очистить. Эта задача не всегда является простой. Апельсин — сочный, поэтому его сок в процессе очистки с легкостью попадает на одежду, лицо и другие поверхности вокруг вас.

Факты ICTV рассказывают, как можно быстро почистить апельсин.

Как быстро почистить апельсин

Як можна швидко очистити аельсин

фото: Unsplash

Быстро почистить апельсин можно следующими способами:

  1. Сделайте четыре надреза вдоль кожуры, а затем отделите ее.
  2. Разрежьте кожуру цитруса посередине. Ложкой отодвигайте ее по кругу, пока не снимете полностью.
  3. Обрежьте верхний и нижний концы фрукта ломтиками. Вокруг апельсина сделайте вертикальные надрезы (сверху вниз) и снимите кожуру.
  4. Для этого способа нужно избавиться от верхушки апельсина и сделать на этом месте надрез. Затем кожуру срезать по кругу, в виде спирали.
  5. Удалите верх апельсина. После этого вставьте в отверстие палец. Второй рукой зафиксируйте фрукт и постепенно продвигайте его. Когда палец проникнет под кожуру, можно оторвать цедру.
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