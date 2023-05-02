Апельсин – корисний і популярний цитрусовий фрукт. Він багатий на вітамін C, який сприяє захисту імунної системи.

Проте перед тим, як насолодитися смачним фруктом, потрібно його очистити. Це завдання не завжди є простим. Апельсин – соковитий, тому його сік у процесі очищення з легкістю потрапляє на одяг, обличчя та інші поверхні навколо вас.

Факти ICTV розповідають, як можна швидко почистити апельсин.

Як швидко почистити апельсин

Швидко почистити апельсин можна такими способами: