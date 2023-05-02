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Як швидко почистити апельсин: 5 корисних способів

2 Травня 2023, 17:25
Асоян Каріна редакторка стрічки
як можна швидко почистити апельсин
Джерело: Unsplash

Апельсин – корисний і популярний цитрусовий фрукт. Він багатий на вітамін C, який сприяє захисту імунної системи.

Проте перед тим, як насолодитися смачним фруктом, потрібно його очистити. Це завдання не завжди є простим. Апельсин – соковитий, тому його сік у процесі очищення з легкістю потрапляє на одяг, обличчя та інші поверхні навколо вас.

Факти ICTV розповідають, як можна швидко почистити апельсин.

Як швидко почистити апельсин

Як можна швидко очистити аельсин

фото: Unsplash

Швидко почистити апельсин можна такими способами:

  1. Зробіть чотири надрізи уздовж шкірки, а потім відокремте її.
  2. Розріжте шкірку цитруса посередині. Ложкою відсувайте її по колу, поки не знімете повністю.
  3. Обріжте верхній і нижній кінці фрукта скибками. Навколо апельсина зробіть вертикальні надрізи (зверху донизу) і зніміть шкірку.
  4. Для цього способу потрібно позбутися верхівки апельсина і зробити на цьому місці надріз. Потім шкірку зрізати по колу, у вигляді спіралі.
  5. Видаліть верхівку апельсина. Після цього вставте в отвір палець. Другою рукою зафіксуйте фрукт і поступово просувайте його. Коли палець проникне під шкірку, можна відірвати цедру.
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