Апельсин – корисний і популярний цитрусовий фрукт. Він багатий на вітамін C, який сприяє захисту імунної системи.
Проте перед тим, як насолодитися смачним фруктом, потрібно його очистити. Це завдання не завжди є простим. Апельсин – соковитий, тому його сік у процесі очищення з легкістю потрапляє на одяг, обличчя та інші поверхні навколо вас.
Факти ICTV розповідають, як можна швидко почистити апельсин.
Як швидко почистити апельсин
Швидко почистити апельсин можна такими способами:
- Зробіть чотири надрізи уздовж шкірки, а потім відокремте її.
- Розріжте шкірку цитруса посередині. Ложкою відсувайте її по колу, поки не знімете повністю.
- Обріжте верхній і нижній кінці фрукта скибками. Навколо апельсина зробіть вертикальні надрізи (зверху донизу) і зніміть шкірку.
- Для цього способу потрібно позбутися верхівки апельсина і зробити на цьому місці надріз. Потім шкірку зрізати по колу, у вигляді спіралі.
- Видаліть верхівку апельсина. Після цього вставте в отвір палець. Другою рукою зафіксуйте фрукт і поступово просувайте його. Коли палець проникне під шкірку, можна відірвати цедру.
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