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Как быстро очистить корень имбиря – полезные советы

24 апреля 2023, 18:41
Асоян Карина редактор ленты
як швидко очистити імбир
Источник: Unsplash

Имбирь — полезный продукт, который богат на различные витамины, в частности на витамин А, группу В, медь, калий и др.

Имбирь добывают из земли и продают в виде корней. Перед употреблением его подготавливают, как и любое другое растение. Некачественная обработка может лишить этот продукт полезности.

Чистка имбиря — непростое занятие, из-за которого можно срезать важные полезные части самого корнеплода. Тем не менее, существуют простые методы быстрой очистки имбиря.

Как быстро очистить корень имбиря рассказывают Факты ICTV.

Как быстро очистить корень имбиря

Очистка имбиря ложкой

Через округлую поверхность ложки можно очистить верхнюю кожуру молодого имбиря. При этом мякоть останется и не потеряет пользы.

Для этого сперва поместите имбирь в холодильник. После того, как продукт остынет, положите в воду. Далее сожмите в руке кусок имбиря и ложкой соскребите с него кожуру.

Очистка имбиря ножом

Нож также подойдет для того, чтобы быстро очистить корень имбиря. Однако им нужно пользоваться, как скребком.

Промойте имбирь с использованием губки. После этого очистите кореноплод так, как вы бы делали это с молодым картофелем.

Очистка имбиря с помощью металлической губки

Положите имбирь на 5 минут в прохладную воду. После этого протрите его металлической губкой.

Не нужно нажимать с большой силой, ведь это может удалить лишние части имбиря.

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