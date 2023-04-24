Имбирь — полезный продукт, который богат на различные витамины, в частности на витамин А, группу В, медь, калий и др.

Имбирь добывают из земли и продают в виде корней. Перед употреблением его подготавливают, как и любое другое растение. Некачественная обработка может лишить этот продукт полезности.

Чистка имбиря — непростое занятие, из-за которого можно срезать важные полезные части самого корнеплода. Тем не менее, существуют простые методы быстрой очистки имбиря.

Как быстро очистить корень имбиря – рассказывают Факты ICTV.

Как быстро очистить корень имбиря

Очистка имбиря ложкой

Через округлую поверхность ложки можно очистить верхнюю кожуру молодого имбиря. При этом мякоть останется и не потеряет пользы.

Для этого сперва поместите имбирь в холодильник. После того, как продукт остынет, положите в воду. Далее сожмите в руке кусок имбиря и ложкой соскребите с него кожуру.

Очистка имбиря ножом

Нож также подойдет для того, чтобы быстро очистить корень имбиря. Однако им нужно пользоваться, как скребком.

Промойте имбирь с использованием губки. После этого очистите кореноплод так, как вы бы делали это с молодым картофелем.

Очистка имбиря с помощью металлической губки

Положите имбирь на 5 минут в прохладную воду. После этого протрите его металлической губкой.

Не нужно нажимать с большой силой, ведь это может удалить лишние части имбиря.