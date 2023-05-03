Каждое рыбное блюдо предполагает свои нюансы обработки и очистки рыбы.

Например, если вам необходимо получить идеальное филе или зафаршировать рыбу, нужно осторожно и ровно снять с нее кожу. Эта задача кажется очень сложной, однако это не совсем так, особенно если знать определенные секреты.

Как снимать кожу с рыбы, чтобы получить ровное филе — читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно снимать кожу с рыбы — инструкция

Сперва необходимо почистить рыбину: промойте ее холодной водой, а затем начинайте осторожно очищать от чешуи.

Этот этап очень важен, ведь если не почистить рыбу, чешуя будет мешать дальнейшему снятию кожы.

После очистки положите рыбу на стол и отрежьте ей голову, плавники и хвост. Достаньте все внутренности. Промойте рыбу еще раз под проточной водой и вытрите бумажным полотенцем.

Теперь положите рыбину на дощечку и плоской частью лезвия ножа отбивайте тушку по всей длине. Это поможет легче отделить кожу и получить ровное филе.

Кончиком ножа отрежьте край кожуры и, делая надрезы по всему периметру, отделите кожу от филе.

В местах, где кожа не хочет отделяться от мяса, сделайте дополнительный надрез. Начинайте постепенно снимать кожу.

Лайфхаки, которые помогут снять кожу с рыбы

Чтобы снять кожицу вместе с чешуей, рыбину необходимо поместить в морозилку на 30-40 мин. Она должна замерзнуть, но не заморозиться.

Когда рыбина затвердеет, вам будет легче снять кожу!

Также поможет кипяток. Поместите очищенную рыбу в глубокую кастрюлю и ошпарьте горячей водой со всех сторон. Когда рыбина немного остынет, с помощью острого ножа снимите с нее кожу.

А если вам нужно не целое филе, а небольшой кусок, можно нарезать рыбину и отрезать кожу кусочками. Для этого разрежьте рыбу на куски, а затем срежьте кожу острым ножом.