Кожна рибна страва передбачає свої нюанси обробки та очищення риби.

Наприклад, якщо вам необхідно отримати ідеальне філе чи зафарширувати рибу, потрібно обережно та рівно зняти з неї шкіру. Це завдання здається дуже складним, проте це не зовсім так, особливо якщо знати певні секрети.

Як знімати шкіру з риби, щоб отримати рівне філе – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно знімати шкіру з риби – інструкція

Спершу необхідно почистити рибини: промийте її холодною водою, а потім починайте обережно очищати від луски.

Цей етап дуже важливий, адже якщо не почистити рибу, луска буде заважати подальшому зніманню шкірки.

Після очищення покладіть рибу на стіл та відріжте їй голову, плавники та хвіст. Дістаньте усі нутрощі. Промийте рибини ще раз під проточною водою та витріть паперовим рушником.

Тепер покладіть рибину на дощечку та пласкою частиною леза ножа відбивайте тушку по всій довжині. Це допоможе легше відокремити шкуру та отримати рівне філе.

Кінчиком ножа відріжте край шкірки та, роблячи надрізи по всьому периметру, відокремлюйте її від філе.

У місцях, де шкірка не хоче відділятися від м’яса, зробіть додатковий надріз. Починайте поступово знімати шкірку.

Лайфхаки, які допоможуть зняти шкіру з риби

Аби зняти шкірку разом з лускою, рибину необхідно помістити в морозилку на 30-40 хв. Вона має замерзнути, але не заморозитись.

Коли рибина затвердіє, вам буде легше зняти шкірку!

Також допоможе окріп. Помістіть очищену рибу у глибоку посудину та ошпарте її гарячою водою з усіх боків. Коли рибина трохи охолоне, за допомогою гострого ножа зніміть з неї шкіру.

А якщо вам потрібне не ціле філе, а невеликий шматок, можна нарізати рибину та відрізати шкіру шматочками. Для цього розріжте рибину на шматки, а потім зріжте шкіру гострим ножем.