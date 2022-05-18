как отмыть скотч от стекла

Для сохранения целостности окон мы массово заклеивали их скотчем. Когда нужно будет его снимать, на оконных стеклах могут остаться следы клея. Мы расскажем вам, как и чем можно отмыть скотч от стекла.

Растительное масло

Нужно взять спонжи или вату, смочить их в масле и потереть клей. Через минут 15 следы клея будут мягче, и их можно будет удалить тяпкой или сухой губкой.

Для того способа можно взять любое масло, в том числе эфирное. Главное, чтобы это были растительные жиры.

Растворители

В качестве таких средств могут быть ацетон (можно взять жидкость для снятия лака, в состав которого он входит), бензин или уайт-спирит (такой обычно остается после покрасочных работ). Необходимо открыть окна, прежде чем применять такие средства, так как они имеют резкий запах.

После того как смоете клей, тщательно промойте окна водой. И еще важный момент – растворитель не должен попасть на пластиковый профиль, так как он может испортиться.

Нашатырный спирт

Таким средством можно отмыть не только скотч от стекла, но и пластиковые рамы от загрязнений. Но также не забывайте, что спирт имеет резкий запах и при работе нужно будет открыть окно, чтобы в помещении был свежий воздух.

Раствор соды

Соду необходимо развести водой, должен получиться густой раствор. После чего возьмите этот раствор на губку и потрите место, где остались следы скотча. После того, как все отмоете, протрите стекло водой.

Ластик

Если вы выберете этот способ, то приготовьтесь, что это займет чуть больше времени, чем работа растворителем. Но если у вас больше ничего нет, ластик будет также эффективен против скотча на стекле.

Что нельзя использовать для отмывания скотча от стекла

Нельзя использовать абразивные порошки и металлические щетки. Так вы не просто отмоете стекло, но и оставите глубокие царапины, из-за которых вам придется менять стеклопакет.

Также не стоит использовать слишком едкие щелочные или кислотные средства. Матовые стекла не рекомендуется отчищать ацетоном и другими растворителями. Для них лучше всего использовать спецсредства.

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