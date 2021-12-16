Шоколадні пряники – один з улюблених десертів дитинства. Готувати їх досить просто. Своїм рецептом оригінальних і смачних шоколадних пряників поділився ведучий Нового каналу, шеф реаліті Пекельна кухня Алекс Якутов.
Ласощі стануть чудовим подарунком для малюків у День святого Миколая. Крім того, шоколадними пряниками можна прикрасити ялинку, щоб потім щоразу перед чаюванням зривати смачну “іграшку”.
Інгредієнти:
- Чорний шоколад – 130 г
- Вершкове масло – 50 г
- Какао – 20 г
- Пшеничне борошно – 120 г
- Розпушувач – ½ ч. л.
- Цукор – 70 г
- Яйця – 1 шт.
- Цукрова пудра для обсипання
- Кілька крапель м’ятного екстракту
Приготування:
1. Розтопіть шоколад і масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
2. Окремо з’єднайте борошно, какао та розпушувач.
3. Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни.
4. У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м’ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто.
5. Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник.
6. З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть.
7. Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.
Фінал реаліті Пекельна кухня вже в понеділок о 19.00 на Новому каналі.