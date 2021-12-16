Шоколадні пряники – один з улюблених десертів дитинства. Готувати їх досить просто. Своїм рецептом оригінальних і смачних шоколадних пряників поділився ведучий Нового каналу, шеф реаліті Пекельна кухня Алекс Якутов.

Ласощі стануть чудовим подарунком для малюків у День святого Миколая. Крім того, шоколадними пряниками можна прикрасити ялинку, щоб потім щоразу перед чаюванням зривати смачну “іграшку”.

Інгредієнти:

Чорний шоколад – 130 г

Вершкове масло – 50 г

Какао – 20 г

Пшеничне борошно – 120 г

Розпушувач – ½ ч. л.

Цукор – 70 г

Яйця – 1 шт.

Цукрова пудра для обсипання

Кілька крапель м’ятного екстракту

Приготування:

1. Розтопіть шоколад і масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

2. Окремо з’єднайте борошно, какао та розпушувач.

3. Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни.

4. У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м’ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто.

5. Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник.

6. З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть.

7. Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.

Фінал реаліті Пекельна кухня вже в понеділок о 19.00 на Новому каналі.