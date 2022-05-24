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Как приготовить молодую картошку в духовке: рецепты с чесноком, грибами и в сливках

24 мая 2022, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Как приготовить молодую картошку в духовке: рецепты с чесноком, грибами и в сливках
Источник: Pexels

Уже начинается сезон овощей, в том числе и молодого картофеля, которым многие любят полакомиться. Считается, что это универсальная пища, которую можно употреблять вместе с мясом, рыбой и другими продуктами.

К тому же, готовить молодую картофель достаточно быстро. С этим блюдом справятся даже начинающие кулинары. Более того, для золотистой корочки ее не стоит чистить, достаточно — тщательно промыть.

Стоит отметить, что для равномерного запекания лучше всего, чтобы овощ был одного размера. Как приготовить молодую картошку в духовке — в материале.

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Молодой картофель с чесноком

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг;
  • растительное масло – 3 столовые ложки;
  • чеснок – половина головки;
  • лавровый лист – 3 штуки;
  • розмарин – 1 веточка (необязательно);
  • соль, черный молотый перец – по вкусу;
  • зелень – по вкусу.

Способ приготовления: 

  1. Нечищеный картофель промыть, залить водой и оставить на 10-15 минут. Так лучше сойдет грязь. После еще раз промыть и удалить порченые части.
  2. Просушить картошку на бумажном полотенце, в каждом клубне ножом сделать несколько проколов.
  3. Очистить чеснок, зубчики разрезать на 2-3 части.
  4. Мелко покрошить розмарин, а лавровый лист разломать на несколько частей.
  5. В глубокую миску налить растительное масло. Добавить чеснок, перец, соль, розмарин, лавровый. Все тщательно перемешать.
  6. Положить молодую картошку в масляную заправку. Перемешать, оставить на 5-10 минут для пропитки.
  7. Выложить картофель одним слоем на противень. Дно можно застелить пергаментом для выпечки или фольгой.
  8. Разогреть духовку до 200°C, после снизить температуру до 180°C. Запекать картошку 30-35 минут до готовности.

Готовое блюд можно посыпать зеленью для вкуса и красоты.

Молодой картофель в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • картофель — до 1 кг;
  • сливочное масло — 2 столовые ложки.;
  • сливки — 0,5 стакана;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 150 г;
  • панировочные сухари — на свое усмотрение;
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления: 

  1. Очищенный картофель нарезать кружочками, посолить и поперчить. Чеснок измельчить.
  2. Сливки и сливочное масло смешать, добавить измельченный на крупной терке сыр и чеснок.
  3. Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать сухарями.
  4. Выложить картофель и залить сливочной массой.
  5. Выпекать полчаса при температуре 200 °С.

Подавать к столу, посыпав зеленью и тертым сыром.

Молодая картошка с грибами

Ингредиенты:

  • вода — 1 литр;
  • масло оливковое — 1 столовая ложка;
  • ложка — 0,5 чайной ложки;
  • шампиньоны свежие — 150 грамм;
  • картошка — 300 грамм;
  • розмарин свежий — 100 грамм;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления:

  1. В сотейнике или кастрюле вскипятить воду. Добавить в нее молодой картофель, посолить. Варить картофель не больше 10 минут.
  2. Подготовить шампиньоны. Почистить их, срезать ножки, промыть и выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вся влага.
  3. Зубчик чеснока почистить и раздавить ножом. Веточки свежего розмарина разделать и выложить на клубни картофеля и шампиньоны.
  4. Овощи слегка полить оливковым маслом и отправить в заранее разогретую духовку (180°C). Запекать 15-20 минут. Как только корочка у картофеля подрумянится, значит блюдо готово.

Как видим, способов приготовления молодой картошки — множество. Так что смело наслаждайтесь сезонным блюдом.

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Теги
Картопля, Кулінарні рецепти, Рецепти
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