Уже начинается сезон овощей, в том числе и молодого картофеля, которым многие любят полакомиться. Считается, что это универсальная пища, которую можно употреблять вместе с мясом, рыбой и другими продуктами.

К тому же, готовить молодую картофель достаточно быстро. С этим блюдом справятся даже начинающие кулинары. Более того, для золотистой корочки ее не стоит чистить, достаточно — тщательно промыть.

Стоит отметить, что для равномерного запекания лучше всего, чтобы овощ был одного размера. Как приготовить молодую картошку в духовке — в материале.

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Молодой картофель с чесноком

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг;

растительное масло – 3 столовые ложки;

чеснок – половина головки;

лавровый лист – 3 штуки;

розмарин – 1 веточка (необязательно);

соль, черный молотый перец – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Нечищеный картофель промыть, залить водой и оставить на 10-15 минут. Так лучше сойдет грязь. После еще раз промыть и удалить порченые части. Просушить картошку на бумажном полотенце, в каждом клубне ножом сделать несколько проколов. Очистить чеснок, зубчики разрезать на 2-3 части. Мелко покрошить розмарин, а лавровый лист разломать на несколько частей. В глубокую миску налить растительное масло. Добавить чеснок, перец, соль, розмарин, лавровый. Все тщательно перемешать. Положить молодую картошку в масляную заправку. Перемешать, оставить на 5-10 минут для пропитки. Выложить картофель одним слоем на противень. Дно можно застелить пергаментом для выпечки или фольгой. Разогреть духовку до 200°C, после снизить температуру до 180°C. Запекать картошку 30-35 минут до готовности.

Готовое блюд можно посыпать зеленью для вкуса и красоты.

Молодой картофель в сливочном соусе

Ингредиенты:

картофель — до 1 кг;

сливочное масло — 2 столовые ложки.;

сливки — 0,5 стакана;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 150 г;

панировочные сухари — на свое усмотрение;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарезать кружочками, посолить и поперчить. Чеснок измельчить. Сливки и сливочное масло смешать, добавить измельченный на крупной терке сыр и чеснок. Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать сухарями. Выложить картофель и залить сливочной массой. Выпекать полчаса при температуре 200 °С.

Подавать к столу, посыпав зеленью и тертым сыром.

Молодая картошка с грибами

Ингредиенты:

вода — 1 литр;

масло оливковое — 1 столовая ложка;

ложка — 0,5 чайной ложки;

шампиньоны свежие — 150 грамм;

картошка — 300 грамм;

розмарин свежий — 100 грамм;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления:

В сотейнике или кастрюле вскипятить воду. Добавить в нее молодой картофель, посолить. Варить картофель не больше 10 минут. Подготовить шампиньоны. Почистить их, срезать ножки, промыть и выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вся влага. Зубчик чеснока почистить и раздавить ножом. Веточки свежего розмарина разделать и выложить на клубни картофеля и шампиньоны. Овощи слегка полить оливковым маслом и отправить в заранее разогретую духовку (180°C). Запекать 15-20 минут. Как только корочка у картофеля подрумянится, значит блюдо готово.

Как видим, способов приготовления молодой картошки — множество. Так что смело наслаждайтесь сезонным блюдом.