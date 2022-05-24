Уже начинается сезон овощей, в том числе и молодого картофеля, которым многие любят полакомиться. Считается, что это универсальная пища, которую можно употреблять вместе с мясом, рыбой и другими продуктами.
К тому же, готовить молодую картофель достаточно быстро. С этим блюдом справятся даже начинающие кулинары. Более того, для золотистой корочки ее не стоит чистить, достаточно — тщательно промыть.
Стоит отметить, что для равномерного запекания лучше всего, чтобы овощ был одного размера. Как приготовить молодую картошку в духовке — в материале.
Молодой картофель с чесноком
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг;
- растительное масло – 3 столовые ложки;
- чеснок – половина головки;
- лавровый лист – 3 штуки;
- розмарин – 1 веточка (необязательно);
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нечищеный картофель промыть, залить водой и оставить на 10-15 минут. Так лучше сойдет грязь. После еще раз промыть и удалить порченые части.
- Просушить картошку на бумажном полотенце, в каждом клубне ножом сделать несколько проколов.
- Очистить чеснок, зубчики разрезать на 2-3 части.
- Мелко покрошить розмарин, а лавровый лист разломать на несколько частей.
- В глубокую миску налить растительное масло. Добавить чеснок, перец, соль, розмарин, лавровый. Все тщательно перемешать.
- Положить молодую картошку в масляную заправку. Перемешать, оставить на 5-10 минут для пропитки.
- Выложить картофель одним слоем на противень. Дно можно застелить пергаментом для выпечки или фольгой.
- Разогреть духовку до 200°C, после снизить температуру до 180°C. Запекать картошку 30-35 минут до готовности.
Готовое блюд можно посыпать зеленью для вкуса и красоты.
Молодой картофель в сливочном соусе
Ингредиенты:
- картофель — до 1 кг;
- сливочное масло — 2 столовые ложки.;
- сливки — 0,5 стакана;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр — 150 г;
- панировочные сухари — на свое усмотрение;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель нарезать кружочками, посолить и поперчить. Чеснок измельчить.
- Сливки и сливочное масло смешать, добавить измельченный на крупной терке сыр и чеснок.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и посыпать сухарями.
- Выложить картофель и залить сливочной массой.
- Выпекать полчаса при температуре 200 °С.
Подавать к столу, посыпав зеленью и тертым сыром.
Молодая картошка с грибами
Ингредиенты:
- вода — 1 литр;
- масло оливковое — 1 столовая ложка;
- ложка — 0,5 чайной ложки;
- шампиньоны свежие — 150 грамм;
- картошка — 300 грамм;
- розмарин свежий — 100 грамм;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления:
- В сотейнике или кастрюле вскипятить воду. Добавить в нее молодой картофель, посолить. Варить картофель не больше 10 минут.
- Подготовить шампиньоны. Почистить их, срезать ножки, промыть и выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вся влага.
- Зубчик чеснока почистить и раздавить ножом. Веточки свежего розмарина разделать и выложить на клубни картофеля и шампиньоны.
- Овощи слегка полить оливковым маслом и отправить в заранее разогретую духовку (180°C). Запекать 15-20 минут. Как только корочка у картофеля подрумянится, значит блюдо готово.
Как видим, способов приготовления молодой картошки — множество. Так что смело наслаждайтесь сезонным блюдом.