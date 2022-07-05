Борщ – одно из самых популярных блюд украинской кухни, а теперь еще и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Каждая хозяйка готовит борщ по собственному рецепту. К примеру, в некоторых южных регионах Украины борщ готовят из рыбы вместо мяса. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился мариупольским рецептом борща с бычками.
Ингридиенты:
- Сушеный бычок – 10 шт.
- Свежий бычок – 10 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Луковица – 2 шт.
- Чеснок – головка
- Корень петрушки – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Перец билозирка или капи – 1 шт.
- Помидоры – 1 кг
- Молодая капуста – небольшой кочан
- Картофель – 0,5 кг
- Соль перец, лимонный фреш – по вкусу
- Укроп и петрушка – 200 г
- Растительное масло – для жарки
Как приготовить борщ с бычками — пошаговый рецепт
Соленый сухой бычок промываем и замачиваем в воде на ночь, чтобы рыба отдала соль.
Утром очищаем от внутренностей и жабр. Бросаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на маленький огонь. Добавляем целую луковицу, головку чеснока, стебель сельдерея и морковку.
Когда вода закипит, бросаем веточки от свежих помидоров. Это нужно, чтобы получился насыщенный томатный аромат. Вместе варим 2-3 часа.
Когда бульон приготовится, процеживаем его, оставив только навар. Все остальное отправляем в мусорное ведро. Отварные бычки тоже не нужны.
Чистим и режем картофель, добавляем в бульон и варим вместе.
Тем временем перебиваем блендером помидоры в однородную массу.
Нарезаем соломкой морковь, лук, корень петрушки, свеклу. Обжариваем на сковороде. Добавляем нарезанный перец и еще немного готовим вместе. Последними вливаем помидоры и тушим овощи минут 30.
Когда картофель в бульоне сварится, высыпаем в него зажарку. Доводим до вкуса солью, перцем, сахаром, лимонным фрешем.
Капусту нарезаем соломкой. Отправляем в кастрюлю. Добавляем зелень и даем вместе немного прокипеть.
Тем временем на сковороде обжариваем свежие бычки с двух сторон до хрустящей корочки.
Наливаем борщ в тарелку и кладем туда обжаренную рыбешку. Так и подаем.