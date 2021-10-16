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Как приготовить яблочную шарлотку — простой рецепт от Эктора Хименес-Браво

16 октября 2021, 08:00 Євгенія Шапоренко
Как приготовить яблочную шарлотку — простой рецепт от Эктора Хименес-Браво

Если вы все еще в поисках простого рецепта яблочной шарлотки, то обратите внимание на вариант от судьи шоу МастерШеф Эктора Хименес-Браво.

Рецептом шарлотки шеф-повар поделился в Instagram.

Более того, именно сейчас сезон яблок, поэтому не теряйте возможности полакомиться шарлоткой.

В рецепте Хименес-Браво всего пять ингредиентов. На приготовление вам понадобиться около часа.

Ингредиенты:

  • Яблоки (лучше выбрать кислые) — 500-600 г;
  • Сахар — 160 г;
  • Мука — 160 г;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Яйца — 4-5 шт.

Как приготовить шарлотку по рецепту Эктора Хименес-Браво:

  • Сначала нарезать яблоки дольками или кубиками.
  • Затем следует взбить яйца, сахар и щепотку соли. В результате у вас должна получиться светлая густая масса.
  • Далее нужно просеять муку в вашу жидкую смесь. Важно муку вмешивать лопаткой снизу вверх.
  • Форму для выпекания стоит выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и присыпать щепоткой муки.
  • Затем надо вылить половину теста в форму, разложить яблоки, сверху залить остатками смеси. Сверху выложить еще один слой яблок.
  • Выпекать пирог стоит 25-40 минут при температуре 180 С.

Если вы решили нарезать яблоки кубиками, то можете просто засыпать их в тесто и вмешать в смесь.

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