Если вы все еще в поисках простого рецепта яблочной шарлотки, то обратите внимание на вариант от судьи шоу МастерШеф Эктора Хименес-Браво.

Рецептом шарлотки шеф-повар поделился в Instagram.

Более того, именно сейчас сезон яблок, поэтому не теряйте возможности полакомиться шарлоткой.

В рецепте Хименес-Браво всего пять ингредиентов. На приготовление вам понадобиться около часа.

Ингредиенты:

Яблоки (лучше выбрать кислые) — 500-600 г;

Сахар — 160 г;

Мука — 160 г;

Соль — 1 щепотка;

Яйца — 4-5 шт.

Как приготовить шарлотку по рецепту Эктора Хименес-Браво:

Сначала нарезать яблоки дольками или кубиками.

Затем следует взбить яйца, сахар и щепотку соли. В результате у вас должна получиться светлая густая масса.

Далее нужно просеять муку в вашу жидкую смесь. Важно муку вмешивать лопаткой снизу вверх.

Форму для выпекания стоит выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и присыпать щепоткой муки.

Затем надо вылить половину теста в форму, разложить яблоки, сверху залить остатками смеси. Сверху выложить еще один слой яблок.

Выпекать пирог стоит 25-40 минут при температуре 180 С.

Если вы решили нарезать яблоки кубиками, то можете просто засыпать их в тесто и вмешать в смесь.