Если вы все еще в поисках простого рецепта яблочной шарлотки, то обратите внимание на вариант от судьи шоу МастерШеф Эктора Хименес-Браво.
Рецептом шарлотки шеф-повар поделился в Instagram.
Более того, именно сейчас сезон яблок, поэтому не теряйте возможности полакомиться шарлоткой.
В рецепте Хименес-Браво всего пять ингредиентов. На приготовление вам понадобиться около часа.
Ингредиенты:
- Яблоки (лучше выбрать кислые) — 500-600 г;
- Сахар — 160 г;
- Мука — 160 г;
- Соль — 1 щепотка;
- Яйца — 4-5 шт.
Как приготовить шарлотку по рецепту Эктора Хименес-Браво:
- Сначала нарезать яблоки дольками или кубиками.
- Затем следует взбить яйца, сахар и щепотку соли. В результате у вас должна получиться светлая густая масса.
- Далее нужно просеять муку в вашу жидкую смесь. Важно муку вмешивать лопаткой снизу вверх.
- Форму для выпекания стоит выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и присыпать щепоткой муки.
- Затем надо вылить половину теста в форму, разложить яблоки, сверху залить остатками смеси. Сверху выложить еще один слой яблок.
- Выпекать пирог стоит 25-40 минут при температуре 180 С.
Если вы решили нарезать яблоки кубиками, то можете просто засыпать их в тесто и вмешать в смесь.