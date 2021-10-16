Якщо ви досі шукаєте простий рецепт яблучної шарлотки, то зверніть увагу на варіант від судді шоу МастерШеф Ектора Хіменес-Браво.
Рецептом шарлотки шеф-кухар поділився в Instagram.
Ба більше, саме зараз – сезон яблук, тому не втрачайте можливості поласувати шарлоткою.
У рецепті Хіменес-Браво лише п’ять інгредієнтів. На приготування вам знадобиться близько години.
Інгредієнти:
- Яблука (краще обрати кислі) – 500-600 г;
- Цукор – 160 г;
- Борошно – 160 г;
- Сіль – 1 дрібка;
- Яйця – 4-5 шт.
Як приготувати шарлотку за рецептом Ектора Хіменес-Браво:
- Спочатку варто нарізати яблука частинками або кубиками.
- Потім – збити яйця, цукор та дрібку солі. Зрештою у вас має вийти світла густа маса.
- Далі потрібно просіяти борошно у цю рідку суміш. Важливо борошно вимішувати лопаткою знизу догори.
- Форму для випікання треба вистелити пергаментом, змастити вершковим маслом та присипати дрібкою борошна.
- Потім вилити половину тіста у форму, розкласти яблука, зверху залити залишками суміші. Зверху викласти ще один шар яблук.
- Випікати пиріг 25-40 хвилин за температури 180 С.
Якщо ви вирішили нарізати яблука кубиками, то можете просто засипати їх у тісто та домісити у суміш.