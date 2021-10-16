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Як приготувати яблучну шарлотку – простий рецепт від Ектора Хіменес-Браво

16 Жовтня 2021, 08:00 Євгенія Шапоренко
Як приготувати яблучну шарлотку – простий рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Якщо ви досі шукаєте простий рецепт яблучної шарлотки, то зверніть увагу на варіант від судді шоу МастерШеф Ектора Хіменес-Браво.

Рецептом шарлотки шеф-кухар поділився в Instagram.

Ба більше, саме зараз – сезон яблук, тому не втрачайте можливості поласувати шарлоткою.

У рецепті Хіменес-Браво лише п’ять інгредієнтів. На приготування вам знадобиться близько години.

Інгредієнти:

  • Яблука (краще обрати кислі) – 500-600 г;
  • Цукор – 160 г;
  • Борошно – 160 г;
  • Сіль – 1 дрібка;
  • Яйця – 4-5 шт.

Як приготувати шарлотку за рецептом Ектора Хіменес-Браво:

  • Спочатку варто нарізати яблука частинками або кубиками.
  • Потім – збити яйця, цукор та дрібку солі. Зрештою у вас має вийти світла густа маса.
  • Далі потрібно просіяти борошно у цю рідку суміш. Важливо борошно вимішувати лопаткою знизу догори.
  • Форму для випікання треба вистелити пергаментом, змастити вершковим маслом та присипати дрібкою борошна.
  • Потім вилити половину тіста у форму, розкласти яблука, зверху залити залишками суміші. Зверху викласти ще один шар яблук.
  • Випікати пиріг 25-40 хвилин за температури 180 С.

Якщо ви вирішили нарізати яблука кубиками, то можете просто засипати їх у тісто та домісити у суміш.

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