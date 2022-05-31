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Как хранить зелень в холодильнике

31 мая 2022, 11:42
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
как хранить зелень в холодильнике
Источник: Unsplash

Как хранить петрушку, укроп и другую зелень в холодильнике, чтобы она оставалась свежей как можно дольше – далее в нашем материале.

Емкости с водой

После покупки зелень необходимо поставить в емкость с холодной водой и завернуть в полиэтиленовый пакет. Уберите зелень в холодильник на нижнюю полку.

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Пакет

Сбрызните зелень холодной водой и положите в полиэтиленовый пакет. Хранить таким способом тоже необходимо в холодильнике на нижней полке.

Вакуумная упаковка

Для хранения зелени в холодильнике также можно использовать вакуумные контейнеры или упаковку. При отсутствии кислорода зелень сохранит дольше свежесть.

Сколько может храниться зелень в холодильнике

В полиэтиленовом пакете ее можно хранить до 7 дней. Но обратите внимание, что некоторые виды зелени, такие как кинза, могут храниться до трех дней. В общем, лучше всего хранить зелень не более 2-3 дней, так как при большем сроке она теряет полезные вещества.

Если вы планируете хранить зелень дольше, то ее необходимо хорошо помыть и высушить, удалить стебли и нарезать мелко. Добавьте соль в соотношении на 100 г зелени 20 г соли и сложите в банку, которую можно закрыть плотно крышкой. Такую заправку можно использовать для разных блюд, она храниться в холодильнике до 30 дней.

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