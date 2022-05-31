как хранить зелень в холодильнике

Как хранить петрушку, укроп и другую зелень в холодильнике, чтобы она оставалась свежей как можно дольше – далее в нашем материале.
Емкости с водой
После покупки зелень необходимо поставить в емкость с холодной водой и завернуть в полиэтиленовый пакет. Уберите зелень в холодильник на нижнюю полку.
Пакет
Сбрызните зелень холодной водой и положите в полиэтиленовый пакет. Хранить таким способом тоже необходимо в холодильнике на нижней полке.
Вакуумная упаковка
Для хранения зелени в холодильнике также можно использовать вакуумные контейнеры или упаковку. При отсутствии кислорода зелень сохранит дольше свежесть.
Сколько может храниться зелень в холодильнике
В полиэтиленовом пакете ее можно хранить до 7 дней. Но обратите внимание, что некоторые виды зелени, такие как кинза, могут храниться до трех дней. В общем, лучше всего хранить зелень не более 2-3 дней, так как при большем сроке она теряет полезные вещества.
Если вы планируете хранить зелень дольше, то ее необходимо хорошо помыть и высушить, удалить стебли и нарезать мелко. Добавьте соль в соотношении на 100 г зелени 20 г соли и сложите в банку, которую можно закрыть плотно крышкой. Такую заправку можно использовать для разных блюд, она храниться в холодильнике до 30 дней.