Виноград — очень распространенная культура в Украине. Почти каждый огородник имеет несколько рядов культуры в своем саду. Из него готовят вкусное домашнее вино, различные джемы, сиропы и компоты.

Опытные хозяева знают, что виноград нужно обязательно обрезать. Если этого не делать, он будет расти, как захочет. Как результат, кущ пустит сок на листья и верхушку, а в нижней части не будут образовываться грозди.

Чтобы виноград был вкусный, а грозди крупные, обрезать его стоит осенью или весной. Как правильно обрезать виноград на зиму, читайте в материале Фактов ICTV.

Обрезаем виноград на зиму

Обрезка — одна из важнейших процедур ухода за виноградом, без нее кусты будут давать тонкие, длинные и неурожайные побеги.

Процесс обрезки винограда пугает садоводов, ведь работа кажется очень кропотливой и утомительной. Однако не все так страшно, как кажется.

Перед началом обрезки, стоит разобраться, из чего состоит куст винограда:

многолетняя часть (рукава);

двухлетняя часть — созревшие побеги;

почки, из которых растут однолетние побеги и на которых формируются цветы и плоды.

Обрезать виноград осенью лучше после заморозков, подождав две-три недели после того, когда с него опадут листья. В это время лоза прекращает деревянистость.

На зиму следует оставить только ту часть, которая одеревенела до заморозков.

Перед началом работы не забывайте о главных правилах:

резать виноград нужно лишь хорошо заточенным инструментом — секатором;

направление среза побега должно быть ориентировано от глазка;

плодовая стрелка всегда должна быть выше сучка замещения;

лозу обрезают только с одной стороны.

Когда все этапы подготовки пройдены, можно начинать обрезать:

Правильно обрезать виноград, прореживая лозу текущего года так, чтобы она не делала куст густым. При этом полностью вырезают примерно треть стеблей и укорачивают слабые прутики до четырех почек, а сильные — до шести. Внимательно посмотрите на побег и найдите бутоны. На каждой почке будет узел, а между ними междоузлия. Виноград нужно обрезать, оставляя над почкой не менее 1/3 междоузлия. Во время обрезки бокового побега до 2-3 почек из него образуется сучок замещения. Он дает несколько побегов, которые стоит обрезать, а один оставьте на плодоношение. На каждой плодовой стрелке лозы должны оставаться глазки, точное количество которых зависит от диаметра побега. Если из одного места растут 2-3 побега, оставьте самый крепкий. На рукавах оставьте по 3-4 нынешних лозы, а прошлогодние, которые уже отплодоносили, обрежьте.

Не бойтесь обрезать виноград! Опытные виноградари удаляют ежегодно 70-80% прироста. Помните, что виноград имеет огромную силу роста и может полностью восстановиться уже в следующем году.