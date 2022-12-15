AliExpress – это не один магазин, а маркетплейс, где продаются тысячи разнообразных вещей. На сайте можно найти одну и ту же вещь, но по разным ценам и от разных продавцов.
Чтобы купить товары на AliExpress, достаточно потратить лишь несколько минут свободного времени.
Как оформить заказ на AliExpress
- Сперва нужно зарегистрироваться на сайте Aliexpress.
Для этого перейдите в форму для регистрации и заполните все данные. После этого подтвердите создание профиля покупателя через код, который поступит вам в письме.
- После регистрации войдите в свою учетную запись, введя электронную почту и пароль.
Для этого перейдите на страницу авторизации и введите необходимые данные.
- Найдите товар.
На сайте Aliexpress представлено большое количество разнообразных магазинов и товаров, поэтому вы можете выбрать вариант, который удовлетворит ваши потребности.
- Когда найдете желаемый товар, укажите необходимые параметры (цвет, размер і т.д.).
Обязательного обращайте внимание на пункт доставки, как правило, она бесплатная, но не всегда.
- Перейдите к оформлению заказа.
Под каждым товаром есть кнопка Купить сейчас, нажмите на нее. Вас перебросит на страницу оформления заказа.
- Заполните адрес доставки.
На экране появится страница покупки. Вам необходимо указать ваш точный адрес (страна, область, город, улица и номер дома). Данные следует вписывать на английском языке.
- Выберите способ оплаты.
При оформлении заказа в Украине оптимальным вариантом будет оплата картой. Нажмите Добавить карту, укажите ее реквизиты и нажмите Подтвердить.
- Еще раз проверьте информацию о покупке и ее стоимости.
В разделе Состав заказа еще раз просмотрите, сколько и за что вы будете платить. Если все правильно, нажмите кнопку Оформить заказ.
- Дождитесь получения заказа.
На AliExpress всегда указывается конечная дата получения заказа. Вам также назначат трек-код (международный почтовый идентификатор), по которому можно отследить, где находится посылка.
Товар будет идти к вам около 30-60 дней. Если в течение указанного времени посылка не пришла, свои деньги вы можете вернуть!
Какие есть способы оплаты товаров на AliExpress?
Оплатить товары на можно несколькими способами:
- банковской картой Visa или MasterCard;
- с помощью электронных кошельков WebMoney, QIWI, PayPal;
- наличным расчетом.
В Украине самый популярный способ оплаты товаров с AliExpress – банковская карта. Чтобы совершить платеж, достаточно указать номер карты, срок действия и CVV-код.
Какие есть способы получения посылок?
Обратите внимание, что при заказе товаров с AliExpress в Украину многие продавцы предлагают бесплатную доставку и бесплатный возврат. Чтобы выбрать такие товары, достаточно на главной странице при поиске подходящего варианта поставить галочки Бесплатная доставка и Бесплатный возврат.
При заказе товаров с AliExpress доставка в Украину осуществляется Укрпочтой и Новой почтой.
Новая почта Глобал осуществляет прямую доставку из Китая. Чтобы воспользоваться услугами компании, нужно при оформлении заказа выбрать перевозчика AliExpress Standard Shipping и указать подходящее отделение рядом с вашим домом или работой.
Если доставка осуществляется Укрпочтой, необходимо написать продавцу через опцию Contact now и попросить, чтобы груз был отправлен с помощью E-packet China Post. Сообщение нужно составить на английском языке (для этого можно воспользоваться сервисом Google translate).
Таможенная пошлина за товары с AliExpress
Растаможка товаров с AliExpress в Украине будет зависеть от их конечной стоимости в одной посылке. Если вы заказываете недорогие товары, на пару десятков долларов, то волноваться не стоит. Другое дело, если вы заказали что-то дорогое.
Существует три варианта растаможки:
- Таможня получила вашу посылку до €150 – дополнительно ничего платить не нужно.
- Посылка €100-150 – 20% НДС, начисляется на сумму, которая превышает лимит в €100.
- Посылка стоимостью более €150 – 20% НДС + 10% пошлина на сумму, которая выше лимита в €150.
Во избежание уплаты пошлины:
- заказывайте товары стоимостью до €100;
- не заказывайте большое количество одинаковых товарных позиций (так как без пошлины завозятся товары только для личного, а не коммерческого использования);
- оформляйте при необходимости несколько посылок весом до 30 кг и стоимостью до 100 евро;
- заказывайте одинаковые или похожие товары с промежутком в более чем две недели, чтобы они не попали под таможенный контроль.
Еще несколько советов, как покупать товары на AliExpress
- Чтобы узнать больше информации, на странице товара обращайте внимание на фото, количество проданных позиций, динамику продаж. Эти сведения представлены на странице каждого товара в каталоге AliExpress.
- Обращайте внимание на описание и отзывы о товаре и продавце, которые оставляют другие покупатели.
- Если не готовы сразу совершить покупку, отправляйте товар в список желаний (Wish List). Таким образом, он не потеряется, и вы сможете оформить сделку в удобное время.
- Помните, что оплата поступает продавцу не сразу. Деньги находятся у финансового партнера и перечисляются продавцу после того, как покупатель получит товар и подтвердит получение. Такая система защищает покупателей от обмана. Продавцам невыгодно использовать мошеннические схемы, потому что в этом случае они не получат деньги.