AliExpress – это не один магазин, а маркетплейс, где продаются тысячи разнообразных вещей. На сайте можно найти одну и ту же вещь, но по разным ценам и от разных продавцов.

Чтобы купить товары на AliExpress, достаточно потратить лишь несколько минут свободного времени.

Как оформить заказ на AliExpress

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Сперва нужно зарегистрироваться на сайте Aliexpress.

Для этого перейдите в форму для регистрации и заполните все данные. После этого подтвердите создание профиля покупателя через код, который поступит вам в письме.

После регистрации войдите в свою учетную запись, введя электронную почту и пароль.

Для этого перейдите на страницу авторизации и введите необходимые данные.

Найдите товар.

На сайте Aliexpress представлено большое количество разнообразных магазинов и товаров, поэтому вы можете выбрать вариант, который удовлетворит ваши потребности.

Когда найдете желаемый товар, укажите необходимые параметры (цвет, размер і т.д.).

Обязательного обращайте внимание на пункт доставки, как правило, она бесплатная, но не всегда.

Перейдите к оформлению заказа.

Под каждым товаром есть кнопка Купить сейчас, нажмите на нее. Вас перебросит на страницу оформления заказа.

Заполните адрес доставки.

На экране появится страница покупки. Вам необходимо указать ваш точный адрес (страна, область, город, улица и номер дома). Данные следует вписывать на английском языке.

Выберите способ оплаты.

При оформлении заказа в Украине оптимальным вариантом будет оплата картой. Нажмите Добавить карту, укажите ее реквизиты и нажмите Подтвердить.

Еще раз проверьте информацию о покупке и ее стоимости.

В разделе Состав заказа еще раз просмотрите, сколько и за что вы будете платить. Если все правильно, нажмите кнопку Оформить заказ.

Дождитесь получения заказа.

На AliExpress всегда указывается конечная дата получения заказа. Вам также назначат трек-код (международный почтовый идентификатор), по которому можно отследить, где находится посылка.

Товар будет идти к вам около 30-60 дней. Если в течение указанного времени посылка не пришла, свои деньги вы можете вернуть!

Какие есть способы оплаты товаров на AliExpress?

Оплатить товары на можно несколькими способами:

банковской картой Visa или MasterCard;

с помощью электронных кошельков WebMoney, QIWI, PayPal;

наличным расчетом.

В Украине самый популярный способ оплаты товаров с AliExpress – банковская карта. Чтобы совершить платеж, достаточно указать номер карты, срок действия и CVV-код.

Какие есть способы получения посылок?

Обратите внимание, что при заказе товаров с AliExpress в Украину многие продавцы предлагают бесплатную доставку и бесплатный возврат. Чтобы выбрать такие товары, достаточно на главной странице при поиске подходящего варианта поставить галочки Бесплатная доставка и Бесплатный возврат.

При заказе товаров с AliExpress доставка в Украину осуществляется Укрпочтой и Новой почтой.

Новая почта Глобал осуществляет прямую доставку из Китая. Чтобы воспользоваться услугами компании, нужно при оформлении заказа выбрать перевозчика AliExpress Standard Shipping и указать подходящее отделение рядом с вашим домом или работой.

Если доставка осуществляется Укрпочтой, необходимо написать продавцу через опцию Contact now и попросить, чтобы груз был отправлен с помощью E-packet China Post. Сообщение нужно составить на английском языке (для этого можно воспользоваться сервисом Google translate).

Таможенная пошлина за товары с AliExpress

Растаможка товаров с AliExpress в Украине будет зависеть от их конечной стоимости в одной посылке. Если вы заказываете недорогие товары, на пару десятков долларов, то волноваться не стоит. Другое дело, если вы заказали что-то дорогое.

Существует три варианта растаможки:

Таможня получила вашу посылку до €150 – дополнительно ничего платить не нужно.

– дополнительно ничего платить не нужно. Посылка €100-150 – 20% НДС, начисляется на сумму, которая превышает лимит в €100.

– 20% НДС, начисляется на сумму, которая превышает лимит в €100. Посылка стоимостью более €150 – 20% НДС + 10% пошлина на сумму, которая выше лимита в €150.

Во избежание уплаты пошлины:

заказывайте товары стоимостью до €100;

не заказывайте большое количество одинаковых товарных позиций (так как без пошлины завозятся товары только для личного, а не коммерческого использования);

оформляйте при необходимости несколько посылок весом до 30 кг и стоимостью до 100 евро;

заказывайте одинаковые или похожие товары с промежутком в более чем две недели, чтобы они не попали под таможенный контроль.

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