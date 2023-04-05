Запах старости в домах является распространенной проблемой. Причины могут быть разные: старая мебель или древний пол, прорыв водоснабжения, грибковые поражения, плохо просушенные вещи в шкафах и тому подобное.
Обычная уборка не всегда помогает устранить запах старости.
Как убрать запах старости в квартире, рассказывают Факты ICTV.
Как убрать запах старости в квартире
Сначала нужно выявить источник неприятного запаха и избавиться от него. Особенно обратите внимание на старое белье, мебель и одежду.
Не используйте освежители для воздуха. Они устранят запах лишь частично. К тому же, спреи имеют токсичный состав и наносят вред человеческому организму.
Тщательно промойте все места в квартире, особенно труднодоступные.
Средства для устранения запаха старости
Уксус
- Смешайте две ложки уксуса и стакан воды.
- Смочите в растворе тряпку или губку.
- Протрите все поверхности и места в помещении. Особенно деревянные.
- Повторите процедуру через неделю.
Марганцовка
Средство с марганцовкой подходит для темной мебели.
- Протрите мебель и другие деревянные поверхности раствором марганцовки.
- Повторите процедуру через неделю.
Лимонная кислота и уксус
Этот метод подойдет для обработки мягкой мебели.
- Смешайте одну чайную ложку лимонной кислоты, чайную ложку уксуса, два стакана воды и одну столовую ложку любого моющего средства.
- Вам нужна пена этого раствора. Нанесите ее с помощью губки на мебель.
- Оставьте на 2 часа.
- После этого очистите поверхность щеткой и водой.
Для того, чтобы закрепить результат и избежать возвращения запаха используйте следующие советы:
Цитрусовая кожура и цедра
Разложите по всей квартире цитрусовую кожуру и цедру. Особенно стоит сделать так в труднодоступных местах и щелях.
Кофе
Разложите молотый кофе или кофе в зернах во все углы квартиры.
Сода или лимонная кислота
Поместите соду или лимонную кислоту в маленькие емкости и расположите в разных местах квартиры.
Уксус и эфирное масло
- Смешайте уксус, теплую воду 1:1.
- Добавьте любое эфирное масло.
- Обработайте поверхности, которые выделяют старый запах.