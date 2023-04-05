Запах старости в домах является распространенной проблемой. Причины могут быть разные: старая мебель или древний пол, прорыв водоснабжения, грибковые поражения, плохо просушенные вещи в шкафах и тому подобное.

Обычная уборка не всегда помогает устранить запах старости.

Как убрать запах старости в квартире, рассказывают Факты ICTV.

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Как убрать запах старости в квартире

Сначала нужно выявить источник неприятного запаха и избавиться от него. Особенно обратите внимание на старое белье, мебель и одежду.

Не используйте освежители для воздуха. Они устранят запах лишь частично. К тому же, спреи имеют токсичный состав и наносят вред человеческому организму.

Тщательно промойте все места в квартире, особенно труднодоступные.

Средства для устранения запаха старости

Уксус

Смешайте две ложки уксуса и стакан воды. Смочите в растворе тряпку или губку. Протрите все поверхности и места в помещении. Особенно деревянные. Повторите процедуру через неделю.

Марганцовка

Средство с марганцовкой подходит для темной мебели.

Протрите мебель и другие деревянные поверхности раствором марганцовки. Повторите процедуру через неделю.

Лимонная кислота и уксус

Этот метод подойдет для обработки мягкой мебели.

Смешайте одну чайную ложку лимонной кислоты, чайную ложку уксуса, два стакана воды и одну столовую ложку любого моющего средства. Вам нужна пена этого раствора. Нанесите ее с помощью губки на мебель. Оставьте на 2 часа. После этого очистите поверхность щеткой и водой.

Для того, чтобы закрепить результат и избежать возвращения запаха используйте следующие советы:

Цитрусовая кожура и цедра

Разложите по всей квартире цитрусовую кожуру и цедру. Особенно стоит сделать так в труднодоступных местах и щелях.

Кофе

Разложите молотый кофе или кофе в зернах во все углы квартиры.

Сода или лимонная кислота

Поместите соду или лимонную кислоту в маленькие емкости и расположите в разных местах квартиры.

Уксус и эфирное масло