Как слить бензин с бака и как заправить машину с канистры

Сейчас в Украине наблюдается дефицит топлива. Аналитики прогнозируют, что проблема может остаться до конца мая. Однако топливо необходимо тысячам украинцев прямо сейчас. В критической ситуации, водители могут делиться необходимыми нефтепродуктами, но в некоторых случаях для этого нужно слить бензин из бензобака авто в канистру, а затем — залить горючее уже в свой транспорт.

Как слить бензин с бака — далее в материале.

В первую очередь, нужно позаботиться о таре, в которую будет сливаться бензин. Подойдет любая емкость, которая предназначена для хранения горючего. Можно хранить в полиэтиленовой, стальной и алюминиевой канистре для бензина.

Чтобы слить бензин, можно воспользоваться ручным насосом специально для откачки. Нужно соединить оба шланги с насосом — один пустить в бак, а второй в бак другого авто, или канистру. Также популярностью пользуется шланг-груша, которой создает давление для перекачки бензина.

Многие неопытные водители могут разлить дорогое горючее при попытке залить его в бак авто. Бензин может попасть на руки, ноги, одежду, и землю. В таком случае рекомендуется использовать автомобильную лейку — она продается практически на каждой АЗС, и стоит дешево — от 50 грн, в зависимости от параметров. Многие канистры продаются в комплекте со специальной лейкой, которая накручивается на горловину.

Канистра также понадобится, если машина не сможет доехать до АЗС. Тогда на заправке могут залить в специальную для этого емкость. С января 2020 года в Украине на заправках разрешили заправлять в пластиковые тары, так что на фоне топливного дефицита это не станет проблемой.