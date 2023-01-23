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Фломастер
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Чем вывести фломастер с цветной, белой и черной ткани

23 января 2023, 12:24 Анна Голишевская

Если в вашей семье есть дети с большой тягой к рисованию, то следы от красок и фломастеров можно увидеть почти на всем: мебели, полу, одежде.

Однако если от последствий игры с акварелью можно избавиться за несколько минут, то с фломастером придется провозиться гораздо дольше. Чем вывести фломастер с одежды –  читайте в материале.

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Как вывести фломастер из ткани: радикальные методы

Чтобы быстро избавиться от пятен от фломастера, можно использовать следующие методы:

  • сильный пятновыводитель;
  • жидкое средство для стирки;
  • для светлой одежды – замочить на 5 мин в перекиси водорода;
  • пищевая сода и аммиак.

Как вывести пятна от спиртового фломастера

  • если пятна – свежие, то сначала необходимо промокнуть их сухой салфеткой, а затем постирать одежду удобным для вас способом;
  • метки от спиртового фломастера быстро удаляются одеколоном (нанести на 5-10 мин и вытереть влажной салфеткой);
  • если пятна уже старые, необходимо нанести на них спирт или водку (нанести на несколько минут и вытереть тряпкой).

Щадящие способы

  1. Возьмите хозяйственное мыло и натрите его на мелкой терке. 1 ч. л. сухого вещества разведите с несколькими каплями спирта. Готовым средством обработайте участок и постирайте одежду.
  2. Если первый способ не сработал, возьмите спирт и разведите с лимонным соком в одинаковом соотношении, смачивая им загрязненное место.
  3. Также хорошо удаляет пятна глицерин. Достаточно смазать им одежду и стирать мылом в подсоленной воде.

Чем вывести фломастер из любой ткани

  1. Для вещей белого цвета можно применить обычный отбеливатель. Его нужно разбавить водой и замочить в нем часть одежды (на полчаса). Как только отметки начнут пропадать, одежду нужно вытащить из отбеливателя и постирать.
  2. Если ткань достаточно плотная, необходимо бороться со следами фломастера с помощью ацетона или спирта.
  3. Атлас необходимо очищать ацетом, лимонным соком, бурой или молоком.
  4. Для чёрных и цветных тканей может пригодиться смесь глицерина и денатурата, взятого в двойном объеме. Такую смесь нужно нанести на пятно и смыть через 15 минут.

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