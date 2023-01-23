Если в вашей семье есть дети с большой тягой к рисованию, то следы от красок и фломастеров можно увидеть почти на всем: мебели, полу, одежде.

Однако если от последствий игры с акварелью можно избавиться за несколько минут, то с фломастером придется провозиться гораздо дольше. Чем вывести фломастер с одежды – читайте в материале.

Сейчас смотрят Как вывести фломастер из ткани: радикальные методы Чтобы быстро избавиться от пятен от фломастера, можно использовать следующие методы: сильный пятновыводитель;

жидкое средство для стирки;

для светлой одежды – замочить на 5 мин в перекиси водорода;

пищевая сода и аммиак. Как вывести пятна от спиртового фломастера если пятна – свежие, то сначала необходимо промокнуть их сухой салфеткой, а затем постирать одежду удобным для вас способом;

метки от спиртового фломастера быстро удаляются одеколоном (нанести на 5-10 мин и вытереть влажной салфеткой);

если пятна уже старые, необходимо нанести на них спирт или водку (нанести на несколько минут и вытереть тряпкой). Щадящие способы Возьмите хозяйственное мыло и натрите его на мелкой терке. 1 ч. л. сухого вещества разведите с несколькими каплями спирта. Готовым средством обработайте участок и постирайте одежду. Если первый способ не сработал, возьмите спирт и разведите с лимонным соком в одинаковом соотношении, смачивая им загрязненное место. Также хорошо удаляет пятна глицерин. Достаточно смазать им одежду и стирать мылом в подсоленной воде. Чем вывести фломастер из любой ткани Для вещей белого цвета можно применить обычный отбеливатель. Его нужно разбавить водой и замочить в нем часть одежды (на полчаса). Как только отметки начнут пропадать, одежду нужно вытащить из отбеливателя и постирать. Если ткань достаточно плотная, необходимо бороться со следами фломастера с помощью ацетона или спирта. Атлас необходимо очищать ацетом, лимонным соком, бурой или молоком. Для чёрных и цветных тканей может пригодиться смесь глицерина и денатурата, взятого в двойном объеме. Такую смесь нужно нанести на пятно и смыть через 15 минут.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.