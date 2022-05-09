Для всех владельцев домашних животных возникает проблема большого количества шерсти не только на одежде, но и на мебели. Мы собрали для вас разные способы, которые помогут избавиться от шерсти.

Влажная губка

Просто возьмите обычную губку, намочите ее и хорошо отожмите. Пройдитесь ею по одежде или мебели, важно при это двигаться в одном направлении от одного края к другому. Влажная губка должна помочь убрать шерсть с ткани.

Липкий ролик

Приобретите в магазине специальный липкий ролик (есть варианты из специального материала, который после использования можно просто помыть или одноразовый ролик с липкой лентой). С его помощью довольно просто очистить одежду и мебель от шерсти, нужно просто провести по ткани липким слоем.

Пылесос со специальной щеткой

Во многих современных пылесосах есть специальные щетки для чистки от шерсти мебели о одежды. Такой способ подойдет для чистики больших и объемных вещей, в том числе постельного белья и ковриков.

Пемза

Этот способ отлично подходит для чистки свитеров и вещей на флисе. Кроме того, пемза удаляет и катышки на одежде. Главное не давите сильно на изделие при обработке, чтобы не оставить повреждений ткани.

Бритва

Возьмите обычный станок для бритья и проведите им по ткани сверху вниз. Внимательно следите за тем, чтобы материал не порезался. Бритва удалит не только ворсинки, но и катышки. Фактически она работает по принципу специальной машинки.

Велюровая щетка

Этот способ подойдет для чистки пальто и деликатных вещей. В процессе работы щеткой по ткани, убирайте скатанную шерсть животного руками. Важно проводить чистку по направлению переплетения нитей.

Перчатка для вычесывания животных

Такие перчатки очень хорошо притягивают шерсть, поэтому после того как почешете своего любимца, можете сразу убрать шерсть с одежды. Для большей эффективности перчатку можно смочить в воде и споласкивать по мере накопления шерсти на ней. Если у вас нет такой специальной перчатки, можете воспользоваться обычной из латекса или резины.

Нейлон и капрон

Тут пригодятся колготки или носки. Просто наденьте их на руку как перчатку и проводите по ткани, пока не прилипнет вся шерсть.

Стирка вещей в шерсти животного

Для того, чтобы во время стирки вся шерсть отлипла от ткани, необходимо постирать вещь два раза: первый раз с порошком, а второй — без. Затем достаньте одежду из машинки и хорошо встряхните.