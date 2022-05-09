Для всіх власників домашніх тварин виникає проблема великої кількості шерсті не лише на одязі, а й на меблях. Ми зібрали для вас різні способи, які допоможуть позбавитися шерсті.

Волога губка

Просто візьміть звичайну губку, намочіть її та добре відіжміть. Пройдіться нею по одягу або меблях, важливо при цьому рухатися в одному напрямку від одного краю до іншого. Волога губка повинна допомогти прибрати шерсть із тканини.

Липкий ролик

Придбайте в магазині спеціальний липкий ролик (є варіанти зі спеціального матеріалу, який після використання можна просто помити або одноразовий ролик із липкою стрічкою). З його допомогою досить просто очистити одяг і меблі від шерсті, потрібно просто провести по тканині липким шаром.

Пилосос із спеціальною щіткою

У багатьох сучасних пилососах є спеціальні щітки для чищення від шерсті меблів одягу. Такий спосіб підійде для чистики великих та об’ємних речей, у тому числі постільної білизни та килимків.

Пемза

Цей спосіб чудово підходить для очистки светрів і речей на флісі. Крім того, пемза видаляє також ковтунці на одязі. Головне не тисніть сильно на виріб, щоб не залишити пошкоджень тканини.

Бритва

Візьміть звичайну бритву для гоління і проведіть по тканині зверху вниз. Уважно стежте, щоб матеріал не порізався. Бритва видалить не лише ворсинки, а й ковтунці. Практично вона працює за принципом спеціальної машини.

Велюрова щітка

Цей спосіб підійде для чищення пальта та делікатних речей. У процесі роботи щіткою по тканині, забирайте скатану шерсть тварини руками. Важливо чистити у напрямку переплетення ниток.

Рукавичка для вичісування тварин

Такі рукавички дуже добре притягають шерсть, тому після того, як вичешете свого улюбленця, можете відразу прибрати шерсть з одягу. Для більшої ефективності рукавичку можна змочити у воді та ополіскувати в міру накопичення шерсті на ній. Якщо у вас немає такої спеціальної рукавички, можете скористатися з латексу або гуми.

Нейлон і капрон

Тут знадобляться колготки або шкарпетки. Просто надягніть їх на руку як рукавичку і проводьте по тканині, доки не прилипне вся шерсть.

Прання речей у шерсті тварини

Для того, щоб під час прання вся шерсть відлипла від тканини, необхідно випрати річ два рази: перший раз із порошком, а другий – без. Потім дістаньте одяг із машинки і добре струсіть.