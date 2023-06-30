Чем мыть плитку, чтобы не было разводов

Довести плитку в ванной комнате или на кухне до идеального состояния иногда бывает сложно. Ведь даже после уборки на плитке остаются разводы, которые трудно отмыть.

Чем нужно мыть плитку, чтобы не было разводов — читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно мыть плитку

Чтобы поверхность плитки сияла, необходимо подходить к уборке комплексно и помнить о важных правилах:

Сперва нужно очистить плитку от имеющейся грязи. Для этого нужно вытереть ее чистой тряпкой.

Теперь нужно смыть грязь: разведите в ведре мыльный раствор и протрите плитку.

Чтобы убрать пену, промойте поверхность чистой водой.

Нанесите на плитку специальное средство для удаления загрязнений. Оставьте его на несколько минут и смойте чистой тряпкой.

Если дома не осталось химических средств для очистки плитки, можно воспользоваться народными вариантами:

Лимонная кислота — борется с жиром и известковым налетом. Ее нужно растворить в воде в пропорции 1:2, оставить до появления белых разводов, смыть теплой водой с помощью губки.

— борется с жиром и известковым налетом. Ее нужно растворить в воде в пропорции 1:2, оставить до появления белых разводов, смыть теплой водой с помощью губки. Уксусная кислота — дезинфицирует и эффективно очищает плитку. Нанесите кислоту, оставьте на 20-30 минут, затем протрите губкой и смойте водой.

— дезинфицирует и эффективно очищает плитку. Нанесите кислоту, оставьте на 20-30 минут, затем протрите губкой и смойте водой. Нашатырный спирт — быстро справляется с налетом и придает блеск. Нужно развести в 1 л воды 30 мл нашатыря, нанести на плитку, оставить на 5 мин, а затем смыть водой.

— быстро справляется с налетом и придает блеск. Нужно развести в 1 л воды 30 мл нашатыря, нанести на плитку, оставить на 5 мин, а затем смыть водой. Средство для мытья посуды и тряпка из микрофибры — помогут удалить жир и грязь с плитки.

и тряпка из микрофибры — помогут удалить жир и грязь с плитки. Отбеливатель — используется для чистки белой плитки и дезинфекции.

Чем мыть плитку, чтобы не было разводов

Чтобы на плитке не оставалось разводов, попробуйте помыть ее раствором соды или уксуса. Уксус смешайте с водой в соотношении 1:1, а если будете использовать соду — в стакан с теплой водой добавьте 3 ст. ложки.

Нанесите раствор на плитку и оставьте на 10-15 мин. Затем смойте остатки раствора чистой тряпкой. После удаления грязи обязательно промойте поверхность чистой водой.

Также можно совместить соду и уксус. Реакция этих двух веществ позволяет размягчить отложения грязи и налета. Кроме того, средства не оставляют разводов.

Чтобы отмыть плитку, необходимо нанести на проблемные участки пасту из соды (для этого добавьте к порошку немножко воды). Затем с помощью распылителя нанесите столовый уксус на плитку.

Через 5-7 мин смойте остатки соды и уксуса чистой водой.

А еще можно попробовать использовать хозяйственное мыло. Необходимо натереть губку мылом, нанести средство на плитку и оставить на 30 мин.

Остатки хозяйственного мыла смойте водой и вытрите плитку сухой тряпкой.