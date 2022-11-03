Хорошая прическа для женщины – залог отличного настроения на весь день. Сегодня большинство женщин не представляет своей жизни без плойки. Этот девайс помогает сделать любую прическу за считанные минуты.

С его помощью можно выпрямить покрученные и непослушные волосы, накрутить легкие локоны или добавить объем. Но сегодняшняя ситуация с электроэнергией заставляет женщин искать альтернативу.

Как выровнять волосы без использования электроприборов – далее в материале Фактов ICTV.

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Домашние методы

Чтобы волосы после мытья были не только чистыми, но и ровными, нужно сделать специальные домашние маски. Такой способ не повредит вашим волосам, а все ингредиеты доступные и недорогие.

Масляная маска

Чтобы выровнять волосы без утюжка, понадобится:

оливковое масло – 0,5 ст. л;

миндальное масло – 0,5 ст. л;

касторовое масло – 0,5 ст. л.

Все три масла нужно смешать в тарелке, нагреть на водяной бане и нанести на волосы по всей длине (не касаясь корней).

Для лучшего эффекта, на голову наденьте шапочку для душа и укутайте полотенцем. Через час маску следует смыть с помощью шампуня. Если масло остается на волосах, промойте голову еще раз.

После процедуры расчешите волосы и подождите, пока пряди высохнут.

Равняем волосы крепким черным чаем

Удивительно звучит, однако крепкий черный чай с сахаром может выровнять волнистые волосы не хуже профессионального утюжка.

Все, что нужно сделать:

Вымыть волосы. Заварить крепкий черный чай и добавить немного сахара. Не нужно сыпать его много, ведь волосы могут стать липкими. На влажные волосы нанести настоянный чай и расчесаться. Подождать, пока волосы полностью высохнут.

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Выравнивание с помощью уксуса

Привести в порядок волосы без плойки поможет уксусная маска. Вам нужно:

соединить в миске 4 ч.л яблочного уксуса и 2 ч.л оливкового масла;

далее добавить 50 мл теплой воды и тщательно перемешать;

нанести маску на волосы и оставить ее на час;

по истечении времени смыть остатки маски теплой водой и шампунем.

Подождите, пока волосы полностью высохнут, и наслаждайтесь результатом.

Также вы можете сделать себе домашнее ламинирование. Оно не только сделает волосы послушными и ровными, но и придаст ему блеск и объем. Как делать ламинирование в домашних условиях, смотрите здесь.

Не стоит забывать о правильном уходе. После шампуня следует использовать маску, кондиционер, термозащиту и масло. При регулярном уходе волосы всегда будут выглядеть ухоженными и здоровыми, даже без фена и стайлера.