Стиральная машина значительно облегчает быт. Однако такая техника также требует бережного отношения.

Для того чтобы стиральная машина работала должным образом, периодически мойте и очищайте ее от накипи. Особенно обращайте внимание на грязь под резиной.

Как почистить стиральную машину от грязи под резиной — рассказывают Факты ICTV.

Как почистить стиральную машину от грязи под резиной

Уксус

Смочите тряпку или ткань в растворе уксуса и протрите резинку. После этого включите стиральную машинку и запустите на любой режим. При этом делайте это без одежды внутри.

Отбеливатель

Отбеливатель уберет грязь с резинки быстрее, чем уксус. Нанесите его на тряпку и протрите нужное место. Однако не стоит часто пользоваться этим методом, ведь раствор может обесцветить и ослабить резинку.

Лимонная кислота

Растворите пакетик лимонной кислоты с водой в пропорции 1:5. Налейте жидкость в стиральную машину и включите режим полоскания. После этого протрите складку резины и оставьте открытую дверцу.

Зубная щетка

Нанесите моющее средство на резину и тщательно почистите зубной щеткой. После этого включите режим стирки на минимальное время.

Пищевая сода

Положите пищевую соду в барабан и запустите стирку без вещей. Температуру стоит выбирать от 60 до 90 градусов. После этого протрите резину насухо.