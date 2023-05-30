С проблемой неприятного запаха из обуви может столкнуться любой человек, даже самый чистоплотный. Лучше не бояться этого явления, ведь с любой проблемой можно справиться. Как постирать кроссовки вручную, чтобы не было запаха – читайте в материале.
Как постирать кроссовки вручную, чтобы не воняли: народные средства
Перед обычной стиркой, чтобы избавиться от запаха, проделайте один из таких шагов:
- Вата с уксусом. Время от времени протирайте вашу обувь ватой, смоченной или в уксусе, или в перекиси водорода. Много средства для этого не нужно.
- Масло лаванды. Просто капните на стельку кроссовок несколько капель масла.
- Пакетики чая. Положите их в обувь на ночь и на утро уберите. Пакетики должны быть влажными.
- Сода, детская присыпка или активированный уголь. Эти средства высыпите в кроссовки на ночь, а утром вытряхните.
- Вынесете ее на балкон. Только перед этим не забудьте вытащить из них стельки.
- Высушите феном. Стельки тоже важно сушить отдельно.
- Листья мяты или шалфея. Положите их на ночь внутрь обуви.
- Промойте обувь изнутри и снаружи мыльным раствором. Далее протрите обувь хлорным раствором (это поможет ее продезинфицировать).
- Накапайте на обувь немного моющего средства перед стиркой вручную (за 20-30 минут).
- Лимон. Оставьте в обувке несколько долек лимона и удалите ее перед стиркой.
Как постирать кроссовки вручную, чтобы не воняли: пошаговая инструкция
- После применения одного из вышеперечисленных методов, возьмите кроссовки и вытащите из них стельки.
- Мойте обувь в теплой воде с порошком или моющим средством.
- Также важно для этой задачи пользоваться щеткой.
- Стельку лучше замочить в хозяйственном мыле, а шнурки – в отбеливателе (на 20-30 минут).
- После того как вы вымоете кроссовки, поставьте их в хорошо проветриваемом месте (например, на балконе).
- Как обувь высохнет, старайтесь как можно чаще стирать и менять носки, чтобы не вернуться к этой проблеме в будущем (это же касается и гигиены ног).