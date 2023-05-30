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Как постирать кроссовки вручную, чтобы не было запаха: топ-10 способов

30 мая 2023, 17:41
Анна Голишевская редактор ленты
Кросівки
Источник: Unsplash

С проблемой неприятного запаха из обуви может столкнуться любой человек, даже самый чистоплотный. Лучше не бояться этого явления, ведь с любой проблемой можно справиться. Как постирать кроссовки вручную, чтобы не было запаха – читайте в материале.

Как постирать кроссовки вручную, чтобы не воняли: народные средства

Перед обычной стиркой, чтобы избавиться от запаха, проделайте один из таких шагов:

  1. Вата с уксусом. Время от времени протирайте вашу обувь ватой, смоченной или в уксусе, или в перекиси водорода. Много средства для этого не нужно.
  2. Масло лаванды. Просто капните на стельку кроссовок несколько капель масла.
  3. Пакетики чая. Положите их в обувь на ночь и на утро уберите. Пакетики должны быть влажными.
  4. Сода, детская присыпка или активированный уголь. Эти средства высыпите в кроссовки на ночь, а утром вытряхните.
  5. Вынесете ее на балкон. Только перед этим не забудьте вытащить из них стельки.
  6. Высушите феном. Стельки тоже важно сушить отдельно.
  7. Листья мяты или шалфея. Положите их на ночь внутрь обуви.
  8. Промойте обувь изнутри и снаружи мыльным раствором. Далее протрите обувь хлорным раствором (это поможет ее продезинфицировать).
  9. Накапайте на обувь немного моющего средства перед стиркой вручную (за 20-30 минут).
  10. Лимон. Оставьте в обувке несколько долек лимона и удалите ее перед стиркой.

Как постирать кроссовки вручную, чтобы не воняли: пошаговая инструкция

  1. После применения одного из вышеперечисленных методов, возьмите кроссовки и вытащите из них стельки.
  2. Мойте обувь в теплой воде с порошком или моющим средством.
  3. Также важно для этой задачи пользоваться щеткой.
  4. Стельку лучше замочить в хозяйственном мыле, а шнурки –  в отбеливателе (на 20-30 минут).
  5. После того как вы вымоете кроссовки, поставьте их в хорошо проветриваемом месте (например, на балконе).
  6. Как обувь высохнет, старайтесь как можно чаще стирать и менять носки, чтобы не вернуться к этой проблеме в будущем (это же касается и гигиены ног).
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