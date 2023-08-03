Часто на работе или во время общения с друзьями возникает необходимость сделать снимок экрана на ноутбуке или телефоне.
Как сделать скриншот на ноутбуке HP, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.
С помощью комбинации клавиш
Все ноутбуки имеют специальную комбинацию клавиш для снимка экрана. Техника HP - не исключение. Чтобы сделать скриншот экрана, нажмите на клавиатуре кнопку PrtSc. Так вы сделаете скриншот всего экрана.
Снимок автоматически сохранится в буфере обмена компьютера.
Если вам нужно сделать скриншот только активной части экрана, одновременно зажмите клавиши Alt + PrtSc.
С помощью виджета Ножницы
Этот инструмент облегчит создание скриншотов на ноутбуке HP. Вы сможете выбирать область для снимка, отредактировать полученное изображение или изменить его формат.
Для этого:
- Зайдите в строку поиска Windows и введите Ножницы.
- В левом верхнем углу программы нажмите на пункт Создать.
- Теперь выделите нужную область экрана, снимок которой вы хотите сделать.
- Нажмите Файл, а затем Сохранить как.
Специальные программы
В сети можно найти безграничное количество различных программ, которые помогут быстро сделать скриншот и сохранять его сразу на ноутбук.
Например, приложение FastStone Capture, Screenshot Captor и многие другие.