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Как сделать скриншот на ноутбуке HP: три способа

3 августа 2023, 18:49 Владислава Ткаченко

Часто на работе или во время общения с друзьями возникает необходимость сделать снимок экрана на ноутбуке или телефоне.

Как сделать скриншот на ноутбуке HP, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

С помощью комбинации клавиш

Все ноутбуки имеют специальную комбинацию клавиш для снимка экрана. Техника HP - не исключение. Чтобы сделать скриншот экрана, нажмите на клавиатуре кнопку PrtSc. Так вы сделаете скриншот всего экрана.

Клавіатура

Снимок автоматически сохранится в буфере обмена компьютера.

Если вам нужно сделать скриншот только активной части экрана, одновременно зажмите клавиши Alt + PrtSc.

Клавіатура

С помощью виджета Ножницы

Этот инструмент облегчит создание скриншотов на ноутбуке HP. Вы сможете выбирать область для снимка, отредактировать полученное изображение или изменить его формат.

Для этого:

  • Зайдите в строку поиска Windows и введите Ножницы.
  • В левом верхнем углу программы нажмите на пункт Создать.
  • Теперь выделите нужную область экрана, снимок которой вы хотите сделать.
  • Нажмите Файл, а затем Сохранить как.

Специальные программы

В сети можно найти безграничное количество различных программ, которые помогут быстро сделать скриншот и сохранять его сразу на ноутбук.

Например, приложение FastStone CaptureScreenshot Captor и многие другие.

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