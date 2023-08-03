Часто на работе или во время общения с друзьями возникает необходимость сделать снимок экрана на ноутбуке или телефоне.

Как сделать скриншот на ноутбуке HP, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

С помощью комбинации клавиш Все ноутбуки имеют специальную комбинацию клавиш для снимка экрана. Техника HP - не исключение. Чтобы сделать скриншот экрана, нажмите на клавиатуре кнопку PrtSc. Так вы сделаете скриншот всего экрана. Снимок автоматически сохранится в буфере обмена компьютера. Если вам нужно сделать скриншот только активной части экрана, одновременно зажмите клавиши Alt + PrtSc.

С помощью виджета Ножницы Этот инструмент облегчит создание скриншотов на ноутбуке HP. Вы сможете выбирать область для снимка, отредактировать полученное изображение или изменить его формат. Для этого: Зайдите в строку поиска Windows и введите Ножницы.

В левом верхнем углу программы нажмите на пункт Создать.

Теперь выделите нужную область экрана, снимок которой вы хотите сделать.

Нажмите Файл, а затем Сохранить как.