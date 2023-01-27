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Как перетянуть диван самостоятельно и какие материалы для этого нужны

27 января 2023, 19:50 Анна Голишевская

Очень часто обивка дивана начинает терять свой внешний вид. Это происходит после нескольких лет пользования мебелью. А иногда – и быстрее. Справиться с этой задачей можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Как перетянуть диван самостоятельно – читайте в материале.

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Лучше всего в этом случае умножить длину спального места на 5. Этого количества ткани хватит на обивку всего дивана и подлокотника. Для того, чтобы перетянуть угловой диван, нужно больше ткани. В этом случае длину умножьте на 6.

На обычный диван среднего размера нужно взять 17 м обивки. Площадь подложки рассчитывается по лекалам старой ткани.

Как перетянуть диван: пошаговая инструкция

  1. В первую очередь разберите съемные детали дивана, раскрутив все конфирматы и болты.
  2. Отделите сиденье, спину и боковины от основания.
  3. Снимите подкладку, затем основную обивку, отсоединив скобы от деревянного каркаса.
  4. Очистите наполнитель с помощью пылесоса и очищающих средств.
  5. Сделайте форму по шаблонам, приложив старую обивку к новому холсту и обведя ее границы ручкой на швы.
  6. Вырежьте новые лекала.
  7. Прострочите элементы обивки для того, чтобы сформировать углы, дублируя старые швы.
  8. Обтяните декоративные элементы, подлокотники и подголовники, используя мебельный степлер.
  9. Замените обивку на сиденье, а затем на спинке.
  10. Произведите процесс сборки в обратном порядке.

Как перетянуть подлокотник дивана

  1. Демонтированный подлокотник сначала разберите на части. Снимите скобы с помощью отвертки или щипцов.
  2. Стяните чехол и распустите его по швам, чтобы создать лекала.
  3. Сделайте новую выкройку и прострочите ее части (так, как старую).
  4. Кривые швы на наружной стороне углов будут бросаться в глаза, и даже декорирование кантом не спасет положения в этом случае.
  5. Наденьте чехол на каркас, проверяя плотность натяжения.
  6. Закрепите ткань с помощью скоб и закройте внутреннюю часть подкладом.

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