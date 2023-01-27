Очень часто обивка дивана начинает терять свой внешний вид. Это происходит после нескольких лет пользования мебелью. А иногда – и быстрее. Справиться с этой задачей можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Как перетянуть диван самостоятельно – читайте в материале.
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Лучше всего в этом случае умножить длину спального места на 5. Этого количества ткани хватит на обивку всего дивана и подлокотника. Для того, чтобы перетянуть угловой диван, нужно больше ткани. В этом случае длину умножьте на 6.
На обычный диван среднего размера нужно взять 17 м обивки. Площадь подложки рассчитывается по лекалам старой ткани.
Как перетянуть диван: пошаговая инструкция
- В первую очередь разберите съемные детали дивана, раскрутив все конфирматы и болты.
- Отделите сиденье, спину и боковины от основания.
- Снимите подкладку, затем основную обивку, отсоединив скобы от деревянного каркаса.
- Очистите наполнитель с помощью пылесоса и очищающих средств.
- Сделайте форму по шаблонам, приложив старую обивку к новому холсту и обведя ее границы ручкой на швы.
- Вырежьте новые лекала.
- Прострочите элементы обивки для того, чтобы сформировать углы, дублируя старые швы.
- Обтяните декоративные элементы, подлокотники и подголовники, используя мебельный степлер.
- Замените обивку на сиденье, а затем на спинке.
- Произведите процесс сборки в обратном порядке.
Как перетянуть подлокотник дивана
- Демонтированный подлокотник сначала разберите на части. Снимите скобы с помощью отвертки или щипцов.
- Стяните чехол и распустите его по швам, чтобы создать лекала.
- Сделайте новую выкройку и прострочите ее части (так, как старую).
- Кривые швы на наружной стороне углов будут бросаться в глаза, и даже декорирование кантом не спасет положения в этом случае.
- Наденьте чехол на каркас, проверяя плотность натяжения.
- Закрепите ткань с помощью скоб и закройте внутреннюю часть подкладом.