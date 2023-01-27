Рассчитайте материалы

Лучше всего в этом случае умножить длину спального места на 5. Этого количества ткани хватит на обивку всего дивана и подлокотника. Для того, чтобы перетянуть угловой диван, нужно больше ткани. В этом случае длину умножьте на 6.

На обычный диван среднего размера нужно взять 17 м обивки. Площадь подложки рассчитывается по лекалам старой ткани.