В TikTok можно выбрать два вида аккаунтов — личный или бизнес-аккаунт.
Личный аккаунт используется пользователями для собственных нужд, творческого самовыражения и общения с аудиторией.
Бизнес-аккаунт создается для коммерческих функций. С его помощью бренды и компании могут проводить маркетинговую коммуникацию, привлекать клиентов и вести коммуникацию через TikTok.
Как включить бизнес-аккаунт в TikTok, что для этого необходимо и нужно ли за него платить — читайте на Фактах ICTV.
Как создать бизнес-аккаунт в TikTok: пошаговая инструкция
Бизнес-аккаунт в TikTok — это публичный профиль компании или бренда, который предоставляет дополнительные возможности для продвижения бизнеса в социальных сетях.
Сейчас платформа оказывает большое влияние на современное общество, поэтому создание и использование бизнес-аккаунта — это отличная возможность повысить узнаваемость как малого, так и крупного бренда.
Как перейти на бизнес-аккаунт в TikTok:
- откройте приложение TikTok и нажмите Профиль в нижней части экрана;
- нажмите на кнопку Меню (три черточки) в верхней части экрана;
- выберите Настройки и конфиденциальность и нажмите Аккаунт;
- после этого выберите Перейти на бизнес-аккаунт и следуйте предложенной инструкции для изменения аккаунта.
Также платформа имеет функцию помощи, которая подскажет пользователям, как включить бизнес-аккаунт в TikTok.
Подключить бизнес-аккаунт можно бесплатно, однако реклама в TikTok будет платной.