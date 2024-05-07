В TikTok можно выбрать два вида аккаунтов — личный или бизнес-аккаунт.

Личный аккаунт используется пользователями для собственных нужд, творческого самовыражения и общения с аудиторией.

Бизнес-аккаунт создается для коммерческих функций. С его помощью бренды и компании могут проводить маркетинговую коммуникацию, привлекать клиентов и вести коммуникацию через TikTok.

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Как включить бизнес-аккаунт в TikTok, что для этого необходимо и нужно ли за него платить — читайте на Фактах ICTV.

Как создать бизнес-аккаунт в TikTok: пошаговая инструкция

Бизнес-аккаунт в TikTok — это публичный профиль компании или бренда, который предоставляет дополнительные возможности для продвижения бизнеса в социальных сетях.

Сейчас платформа оказывает большое влияние на современное общество, поэтому создание и использование бизнес-аккаунта — это отличная возможность повысить узнаваемость как малого, так и крупного бренда.

Как перейти на бизнес-аккаунт в TikTok:

откройте приложение TikTok и нажмите Профиль в нижней части экрана;

нажмите на кнопку Меню (три черточки) в верхней части экрана;

выберите Настройки и конфиденциальность и нажмите Аккаунт;

после этого выберите Перейти на бизнес-аккаунт и следуйте предложенной инструкции для изменения аккаунта.

Также платформа имеет функцию помощи, которая подскажет пользователям, как включить бизнес-аккаунт в TikTok.

Подключить бизнес-аккаунт можно бесплатно, однако реклама в TikTok будет платной.