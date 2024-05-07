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Як підключити бізнес-акаунт у TikTok і чи потрібно за нього платити

7 Травня 2024, 12:55
Юлія Гайдук редакторка стрічки
TikTok
Джерело: Unsplash

У TikTok можна обрати два види акаунтів – особистий або бізнес-акаунт.

Особистий акаунт використовується користувачами для власних потреб, творчого самовираження та спілкування з аудиторією.

Бізнес-акаунт створюється для комерційних функцій. З його допомогою бренди та компанії можуть проводити маркетингову комунікацію, залучати клієнтів та вести комунікацію через TikTok.

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Як увімкнути бізнес-акаунт у TikTok, що для цього необхідно та чи потрібно за нього платити – читайте на Фактах ICTV.

Як створити бізнес-акаунт у TikTok: покрокова інструкція

Бізнес-акаунт у TikTok – це публічний профіль компанії або бренду, який надає додаткові можливості для просування бізнесу в соціальних мережах.

Зараз платформа має великий вплив на сучасне суспільство, тому створення та використання бізнес-акаунту – це чудова можливість підвищити впізнаваність як малого, так і великого бренду.

Як перейти на бізнес-акаунт у TikTok:

  • відкрийте застосунок TikTok та натисніть Профіль у нижній частині екрана;
  • натисніть на кнопку Меню (три рисочки) у верхній частині екрана;
  • виберіть Налаштування та конфіденційність та натисніть Акаунт;
  • після цього виберіть Перейти на бізнес-акаунт та дотримуйтесь запропонованої інструкції для зміни профілю.
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Фото: скриншот з телефону

Також платформа має функцію допомоги, яка підкаже користувачам, як увімкнути бізнес-акаунт у TikTok.

Під’єднати бізнес-акаунт можна безплатно, проте реклама в TikTok буде платною.

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