У TikTok можна обрати два види акаунтів – особистий або бізнес-акаунт.

Особистий акаунт використовується користувачами для власних потреб, творчого самовираження та спілкування з аудиторією.

Бізнес-акаунт створюється для комерційних функцій. З його допомогою бренди та компанії можуть проводити маркетингову комунікацію, залучати клієнтів та вести комунікацію через TikTok.

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Як увімкнути бізнес-акаунт у TikTok, що для цього необхідно та чи потрібно за нього платити – читайте на Фактах ICTV.

Як створити бізнес-акаунт у TikTok: покрокова інструкція

Бізнес-акаунт у TikTok – це публічний профіль компанії або бренду, який надає додаткові можливості для просування бізнесу в соціальних мережах.

Зараз платформа має великий вплив на сучасне суспільство, тому створення та використання бізнес-акаунту – це чудова можливість підвищити впізнаваність як малого, так і великого бренду.

Як перейти на бізнес-акаунт у TikTok:

відкрийте застосунок TikTok та натисніть Профіль у нижній частині екрана;

натисніть на кнопку Меню (три рисочки) у верхній частині екрана;

виберіть Налаштування та конфіденційність та натисніть Акаунт;

після цього виберіть Перейти на бізнес-акаунт та дотримуйтесь запропонованої інструкції для зміни профілю.

Також платформа має функцію допомоги, яка підкаже користувачам, як увімкнути бізнес-акаунт у TikTok.

Під’єднати бізнес-акаунт можна безплатно, проте реклама в TikTok буде платною.