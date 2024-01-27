Иногда пользователи TikTok по ошибке публикуют репосты. Как удалить нежелательный репост и отменить повторную публикацию в TikTok, читайте на Фактах ICTV.

Что такое репост в TikTok

Кнопка Repost используется на платформе для повторной публикации видео, которое пользователь считает интересным для своей аудитории. Эту функцию очень легко использовать – републиковать свое любимое видео можно буквально одним нажатием.

Сейчас смотрят

Как убрать репост в TikTok

Отменить или удалить репост на платформе очень просто. Для этого нужно сделать следующее:

Откройте в своем аккаунте видеоролик, который вы опубликовали и решили удалить. Теперь нажмите кнопку Поделиться. Нажмите на желтую кнопку Удалить репост. Подтвердите на появившемся сообщении свое решение, выбрав опцию Удалить еще раз.

После этого видео, которое вы ошибочно реопубликовали, исчезнет из вашего аккаунта TikTok.