Иногда пользователи TikTok по ошибке публикуют репосты. Как удалить нежелательный репост и отменить повторную публикацию в TikTok, читайте на Фактах ICTV.
Что такое репост в TikTok
Кнопка Repost используется на платформе для повторной публикации видео, которое пользователь считает интересным для своей аудитории. Эту функцию очень легко использовать – републиковать свое любимое видео можно буквально одним нажатием.
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Как убрать репост в TikTok
Отменить или удалить репост на платформе очень просто. Для этого нужно сделать следующее:
- Откройте в своем аккаунте видеоролик, который вы опубликовали и решили удалить.
- Теперь нажмите кнопку Поделиться.
- Нажмите на желтую кнопку Удалить репост.
- Подтвердите на появившемся сообщении свое решение, выбрав опцию Удалить еще раз.
После этого видео, которое вы ошибочно реопубликовали, исчезнет из вашего аккаунта TikTok.