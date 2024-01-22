Покупаете яйца на базаре, или выбросили упаковку и не помните срок годности. Не волнуйтесь. Факты ICTV рассказывают, как самостоятельно проверить свежесть яиц с помощью простых способов.

Как самостоятельно проверить свежесть яиц

Для того, чтобы проверить не испортилось ли яйцо можно, конечно, разбить его и определить свежесть по запаху и внешнему виду. Однако есть и другие простые методы.

Погружение яйца в воду

Налейте холодную воду в емкость и опустите в нее яйцо.

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Если оно утонет и ляжет на одну сторону — яйцо свежее.

Если яйцо тонет, но один конец немного поднимается над водой, то, вероятно, оно уже полежало примерно 10 дней.

В случае, если яйцо не тонет и становится вертикально, то срок его годности подходит к концу.

Почему так происходит? Дело в том, что чем яйцо дольше лежит, тем больше оно внутри усыхает и становится более легкими. Яйца, которые не тонут и плавают на поверхности — не пригодны к еде.

Определение свежести по внешнему виду

Приблизительно оценить свежесть яиц можно с помощью визуальной оценки. Осмотрите продукт, если скорлупа будет матовой, то, скорей всего, яйцо свежее. У полежавших некоторое время присутствует специфический глянцевый блеск.

Определение свежести с помощью света

Для этого метода понадобится внимательность. Проверить, свежее ли яйцо можно оценив размер его воздушного кармана при подсветке светом.

Направьте источник света (лампу, фонарик) на один конец яйца и покрутите, пока не станет виден карман. Если он большой и наблюдается затемнение в белке — яйцо не свежее и употреблять его не стоит.

Встряхивание яйца

Потрясите яйцо возле уха. Если услышите бульканье, всплески или другие звуки — вероятнее всего, что яйцо испорчено. Скорее всего внутрь попал воздух и белок и желток испортились.