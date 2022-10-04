Яйца – продукт, который постоянно используют в кулинарии.

Многие люди пьют их на завтрак, большинство потребляет в вареном или жареном виде.

Кроме того, яйца добавляют в различные соусы, тесто и блюда.

Сейчас смотрят

О том, как правильно хранить яйца и сколько времени их можно держать в холодильнике – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько можно хранить яйцо в холодильнике

Фото — Unsplash

Яйца можно хранить в помещении или холодильнике при температуре +2-20°C. В холодильнике яйца можно хранить приблизительно неделю. В этом деле все зависит от места и режима температуры.

Люди, которые употребяют их в сыром виде, тоже должны хранить продукт в холодильнике не больше недели. Если вы хотите узнать, испортилось ли яйцо, внимательно его осмотрите.

Жидкость внутри будет серой и вязкой. Если вы съедите такое яйцо, можете отравиться или получить другие желудочные болезни. Лучше всего употреблять яйца после термической обработки.

Сварите их, пожарьте или сделайте омлет. Это остановит их порчу. Яйца, которые лежали в холодильнике больше четырех недель, есть нельзя. Даже если вы их хорошо пожарите.

Но если вы их сварите вкрутую, можно использовать яйца в приготовлении теста.

Как нужно хранить перепелиные и куриные яйца